Повторные показы «Флаэртианы» в Перми можно увидеть в кафе, музыкальной студии и поезде «Ласточка»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Флаэртиана в городе» — повторные показы фильмов фестиваля документального кино в необычных для кинопросмотра местах. Параллельно показы будут проходить в 10 городах России с 20 по 23 октября. В Перми картины можно будет посмотреть в кафе, камерной музыкальной студии ЗАПАДВОСТОК и поезде.Зрители увидят картину из программы «Северное кино» (12+) — «Женя и Ваня на краю света» Анны Каториной о метеорологах, которые живут на северном полуострове на пересечении Белого и Баренцева морей. Судно «Михаил Сомов» приходит раз в год, завозит продукты – и герои остаются одни до следующей весны. 9 месяцев наедине друг с другом в снежной пустыне – испытание, на которое мужчина и женщина идут уже в седьмой раз. Показ пройдет 20 октября в кафе «Нанук», фильм представит Рината Хайдарова, pr-менеджер киностудии «Новый курс».Музей-диорама в Мотовилихе покажет фильм «Живой» (18+) Константина Селина о людях, которые занимаются раскопками незахороненных солдат Второй мировой войны и воссоздают их образы в виде скульптур — это персональная борьба героев с забытьем, возможность восстановить память с «человеческим лицом». Фильм представит Александра Белозерова, научный сотрудник Музея-диорамы 21 октября.Лучший фильм национального конкурса фестиваля — «Клетки» (16+) Дмитрия Лукьянова — можно будет увидеть в «Горьковке». Картина рассказывает о человеке-бабочке. Так называют людей с редким генетическим заболеванием, которое делает кожу очень хрупкой, она разрушается от любых прикосновений. Герой Никита вместе со своей девушкой Лерой ищут способ остановить развитие болезни и знакомятся с известными учеными Аллой и Вадимом Зориными, которые соглашаются провести экспериментальное лечение. Обсудить картину можно будет с Марией Баженовой, координатором проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим», который помогает неизлечимо больным детям.Японскую картину о поиске идентичности можно посмотреть в зале-додзё студии ЗАПАДВОСТОК. «Фукунаси» (0+) Жюли Сандо — медитативный фильм, снятый режиссером о себе и своей бабушке. После нескольких лет отсутствия она приезжает в Японию, но их разделяет огромная пропасть. Постепенно, между бормотанием телевизора и работой в заброшенном саду, они находят пространство для диалога, и расстояние между ними сокращается. Студия ЗАПАДВОСТОК сочетает в себе три зоны – гостиную-салон в западном стиле, зал-додзё в духе востока и коридор-путь, объединяющий их, там проводят музыкальные вечера, лекции и телесные практики. Картину представит сооснователь студии, медиа-художник, музыкант и переводчик Ася Фиддлер.Один из самых зрительских фильмов «Флаэртианы-2022» можно будет увидеть в движущемся поезде «Ласточка». Картина «Куда мы едем» (18+) — своеобразный образ современной России, созданный из годового наблюдения за пассажирами московского метро. Вместе мы увидим празднование нового года, драки и рассуждения о Достоевском. Электропоезд-кинозал пройдет по кольцевой линии Пермь II – Пермь II. Партнер показа — «Пермская пригородная компания».