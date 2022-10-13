Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос

12.51 Понедельник, 17 октября 2022
Пермский край: новости дня
В настоящее время для некоторых современных лекарств необходимо выращивать специфические кристаллы белков, которые сегодня применяются для разработки новых лекарств от таких болезней, как рак и мышечная дистрофия. Проблема заключается в том, что подобные кристаллы не получается выращивать на земле из-за действия гравитации, поэтому сегодня их выращивают на международной космической станции. Но у культивирования кристаллов на станции тоже есть свои недостатки. МКС обладает малым гравитационным полем, постоянно «вибрирует» и находится в вакууме, что мешает верно рассеиваться колебаниям. Ученые Пермского Политеха создали математическую модель, которая позволит подавить вышеперечисленные вредные явления. Данный метод теоретически может быть применен для производства белковых кристаллов.

Исследование опубликовано в высокорейтинговом журнале «Microgravity Science and Technology» 2022 года. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

В условиях невесомости (в космосе) для течения жидкости, из которой впоследствии выращиваются кристаллы, лучше использовать закрытый сосуд, чтобы жидкость не расплескивалась и находилась в состоянии покоя. Для расчета течения жидкости ученые Пермского Политеха разработали компьютерную модель вакуумной квадратной полости под действием постоянного гравитационного поля.

— Проведя исследование виброгравитационной конвекции — вид теплообмена, при котором внутренняя энергия передается потоками самого вещества, в квадратной полости, мы получили возможность контролировать структуру течения жидкости и задавать ее движение внутри квадрата. Кроме того, разрешается подобрать параметры так, чтобы течение жидкости внутри полости почти остановилось, следовательно, ничего не будет препятствовать выращиванию белковых кристаллов, — сообщил студент кафедры авиационных двигателей Сергей Плотников.

— Прекращение конвекций любого вида позволяет качественно выращивать кристаллы в невесомости с возможностью избежать неоднородности получаемого вещества, — сообщает доцент кафедры прикладной физики Альберт Шарифулин.

Полученные с помощью математического аппарата результаты позволяют остановить движения жидкости в полости, что не препятствует выращиванию белковых кристаллов. Выращивание кристаллов на космической станции в дальнейшем позволит получать современные лекарственные средства.

Работа политехников будет полезна при переносе производства с земли в малый космос, так как при увеличении станции вырастет ее собственное гравитационное поле и вибрация.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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