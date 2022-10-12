«Горьковка» приглашает пермяков на выставку, мастер-класс и презентацию альманаха

12.28 Понедельник, 17 октября 2022
Пермский край: новости дня
В начале недели в пермской краевой библиотеке им. Горького откроют выставку ко Дню памяти жертв политических репрессий, презентуют альманах «Литературная Пермь», проведут встречу «Осенний Дуйсбург».

17 октября начнет работу выставка «Изгнанники в своей стране» (16+). Она приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября). В экспозиции статьи из журналов и книги с 1997 по 2011 гг.: документы, воспоминания, очерки, письма, книги о выдающихся ученых, артистах, писателях, прошедших ссылки и лагеря. Тут можно увидеть книги об истории репрессий: «Годы репрессий» Д. А. Ванюкова и И. В. Суслова, «Правда ГУЛАГа из круга первого» М. Ю. Морукова о создании на территории исправительно-трудовых учреждений высокоэффективной хозяйственной системы, ставшей основой для прорыва в науке и промышленности. Отдельные книги посвящены политическим репрессиям в Прикамье. Они по-своему уникальны, так как основываются на рассекреченных исторических документах и материалах. Есть издания, которые могут заинтересовать студентов педагогических специальностей и учителей истории: «Школьные уроки по теме "История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР"», куда включены работы межрегионального конкурса учителей. Выставка будет работать по 31 октября.

Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), для справок: 236-21-20 (доб. 117).

18 октября в 13:00 состоится презентация альманаха «Литературная Пермь» (16+). Альманах издается Пермской краевой общественной (профессиональной) организацией Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Пермского края. В нем широко представлена поэзия и проза, критика и публицистика современных писателей. На презентации будет возможность пообщаться с писателями, поэтами, деятелями культуры. Вход свободный.

Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок: 236-22-82.

18 октября в 19:00 встреча «Осенний Дуйсбург» (12+). Клуб городов-побратимов Перми приглашает всех желающих. Гости узнают об осенних традициях жителей Германии и особенностях празднования осенних праздников в Дуйсбурге, увидят презентации о традициях празднования Фестиваля яблок, Фестиваля урожая и Октоберфеста. В рамках встречи состоится мини-мастер-класс по созданию осенней открытки.

Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), для справок: 238-35-37.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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