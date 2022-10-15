Мораторий на банкротства и взыскания прекратил свое действие

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Со 2 октября 2022 года завершился полугодовой мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством. Таким образом, отменяется приостановление исполнительных производств в отношении должников, ранее попавших под его действие.Мораторий распространялся как на граждан, так и юридических лиц — должников. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» был введён с целью поддержки предпринимательской деятельности и граждан, попавших в трудное финансовое положение. Он запрещал кредиторам обращаться в суд с заявлением о несостоятельности должников, а также осуществлять принудительное взыскание задолженностей и начислять на них штрафные санкции. Сейчас кредиторы вновь могут инициировать возбуждение дел о банкротстве.В Пермском крае судебными приставами в рамках моратория было приостановлено 1 747 исполнительных производств на общую сумму долговых выплат свыше 2,2 млрд рублей. Сейчас возобновление производств произошло автоматически. К неплательщикам, вышедшим из-под защиты моратория, будут применяться все принудительные меры в полном объёме.