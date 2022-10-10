Регион и муниципалитеты «сверили часы» на площадке парламента Прикамья

17.11 Пятница, 14 октября 2022
Пермский край: новости дня
На заседании Совета представительных органов муниципальных образований края министр финансов Прикамья Екатерина Тхор представила муниципальным спикерам проект бюджета на три года, изменения в межбюджетные отношения, а также дала рекомендации по верстке местных бюджетов.

Очередное заседание Совета прошло на площадке регионального парламента. Ключевым вопросом повестки стал проект бюджета на ближайшие три года. В рамках доклада профильное министерство представило основные направления бюджетной политики до 2025 года, а также принципы межбюджетных отношений.

Напомним, в августе краевой парламент принял изменения в законы о методиках межбюджетных трансфертов и о бюджетном процессе. Эти изменения предполагают возвращение на уровень региона полномочий по сбору налога на транспорт. В то же время, выпадающие доходы местных бюджетов будут восполнены с помощью увеличения дотаций, а также дополнительных доходов от налога по упрощенной системе налогообложения, которые будут поступать в казну муниципалитетов по дифференцированным нормативам, и налога на самозанятых.

Как отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, вопрос межбюджетных отношений – это всегда вопрос компромисса. «Новая модель межбюджетных трансфертов – результат прямого диалога парламентариев, правительства и представителей территорий. Изменения позволят повысить эффективность региональной казны и усилить местные бюджеты», – отметил спикер Валерий Сухих.

Доклад о проекте регионального бюджета проходил в преддверии принятия местных бюджетов. Это позволило заранее скоординировать действия региональных и муниципальных властей. Так, муниципалитетам было рекомендовано запланировать средства на реализацию нацпроектов, комплексных планов развития территорий и повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.

Также среди рекомендаций – снизить частоту внесения бюджетных изменений и обеспечить сбалансированность и бездефицитность местных бюджетов. Последнее является одним из ключевых условия для получения дотаций из краевой казны.

Председатель Думы Чусовского Городского округа Константин Адаменко отметил своевременность заседания, которое позволило «сверить часы» с региональной властью. «Впереди у муниципалитетов рассмотрение бюджетов на три года. Были озвучены изменения законодательства в части транспортного налога и в части упрощённого подоходного налога. Считаю, что ротация своевременная, у региональной власти больше полномочий, чтобы повлиять на собираемость транспортного налога, а у муниципалитета появляется возможность видеть, как та или иная администрация работает с самозанятыми и частными предпринимателями», - отметил парламентарий.

Добавим, что на заседании Совета Екатерина Тхор напомнила о решении губернатора по реструктуризации бюджетных кредитов для ряда территорий. Так, семь из девяти муниципалитетов-должников смогут рассчитывать на реструктуризацию бюджетных займов за счет региона. Речь идет о городе Перми, Краснокамском, Добрянском, Лысьвенском, Губахинском, Чайковском и Чернушинском городских округах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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