Мобильное приложение «Госключ» упростит оформление недвижимости в электронном виде

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На сегодня в электронном виде в Управление Росреестра по Пермскому краю поступает более половины обращений для получения государственных услуг в сфере недвижимости.Заявление на получение услуг Росреестра можно подать через портал Госуслуги.ру. Популярность портала у граждан растет с каждым днем. Количество пермяков, подтвердивших свои учетные записи на портале Госуслуг, превысило 1,7 миллиона человек.Сейчас на портале доступны для получения услуги по исправлению технических ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), все 18 видов выписок из реестра недвижимости и услуги по лицензированию.Новые возможности дает мобильное приложение «Госключ». Теперь заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН можно подписать прямо в своем смартфоне.Как отметила заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова, до конца 2022 года список государственных услуг Росреестра, доступных для получения не только гражданами, но и представителями бизнеса, пополнится.Также Росреестр и Минцифры ведут разработку суперсервиса «Мое жилье», который поможет быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью.Самым универсальным сервисом сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru является «Личный кабинет правообладателя». С помощью него можно подать заявление на регистрацию прав на недвижимость, ее кадастровый учет, на получение сведений из ЕГРН, просмотреть информацию о находящихся в собственности объектах, историю заявок и статус их исполнения.Возможности личного кабинета доступны для граждан, юридических лиц, представителей профессиональных сообществ, органов государственной и местной власти.Для входа в личный кабинет сайта Росреестра можно воспользоваться логином и паролем от портала Госуслуги.ру: www.gosuslugi.ru.Для подачи заявлений и запросов нужны усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) и специальное программное обеспечение – криптопровайдеры, без которых подписание документов электронной подписью невозможно.К сведению. УКЭП можно получить в специальных удостоверяющих центрах. Органы государственной и муниципальной власти - в удостоверяющем центре Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, юридические лица – в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы. Перечень и контактные данные аккредитованных удостоверяющих центров для граждан размещен на официальном сайте Росреестра в разделе «Деятельность»/ «Государственные услуги и функции»/ «Ведение ЕГРН»/ «Удостоверяющие центры».