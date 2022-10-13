В Перми состоялся городской общественный форум

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Участие в форуме «Пермь – город один на миллион» приняли представители органов власти, активные общественники и эксперты из столицы Прикамья, Екатеринбурга, Ижевска и Тюмени.Основной темой обсуждения на форуме стала поддержка городских некоммерческих организаций. Глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что НКО сегодня влияют на развитие всех сфер жизни города.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что работа общественности, гражданские инициативы, взаимодействие власти и некоммерческого сектора входят в число приоритетных вопросов для депутатов: «Мы стремимся развивать это направление, общаться с жителями и слышать их инициативы, поддерживать общественников и помогать им, в том числе, создавая условия для их комфортной работы в общественных центрах, оказывая финансовую поддержку через конкурсы социальных инициатив».На пленарной сессии «Пермь – город возможностей» общественного форума выступил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Он поделился, что заражается позитивными эмоциями, посещая Пермь, потому что город заметно развивается: «Например, очень приятно наблюдать исторические здания, которые приведены в порядок. В Перми действительно есть что показать. Безусловно, такую работу невозможно проводить без активного населения города. В Перми особенно развиты взаимоотношения с НКО, поэтому этот форум сегодня так важен».Коллеги из других регионов высоко оценивают пермские наработки в сфере сотрудничества с общественностью, вовлечения активистов в решение актуальных вопросов городской жизни. Председатель Ижевской городской Думы Фарит Губаев назвал опыт Перми по работе с территориальными общественными самоуправлениями уникальным и подчеркнул, что Ижевску очень повезло с таким «соседом»: «Ваш город всегда очень инициативен, поэтому мы приехали изучать опыт организации работы ТОС. Ту практику, которая наработана пермскими властями, мы планируем использовать в Ижевске. Именно территориальные общественные самоуправления в первую очередь помогают инициативам граждан быть услышанными и реализованными».На пленарной сессии с докладом о мерах поддержки НКО в Перми выступил руководитель аппарата администрации города – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Перми Александр Молоковских. Представители крупных пермских предприятий поделились опытом взаимодействия с общественными организациями и реализации совместных проектов.Для посетителей форума также подготовили тематические площадки по отдельным направлениям работы НКО: «Внешние связи городского сообщества», «Горизонты ТОС: развитие и перспективы», «Экология города. Добровольчество на природных территориях». Также участники смогли посетить коворкинги «Лаборатория городских инициатив», «Ресурс деятельности в условиях неопределенности» и «Открытое пространство «Я. Пермь. Будущее».