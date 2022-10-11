Судебные приставы добиваются от пермяков погашения долгов по алиментам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Двое пермяков, несколько лет уклонявшихся от уплаты алиментов, на днях погасили многотысячные долги. Исполнить свои родительские обязанности мужчин убедили обязательные работы и ограничение в праве управления транспортными средствами.Отец двоих детей из Орджоникидзевского района г. Перми по решению суда обязан был ежемесячно перечислять по половине величины прожиточного минимума на каждого ребенка. Однако на протяжении 5 лет мужчина свои обязательства исполнял не регулярно, ограничивался незначительными выплатами, официально нигде не работал и накопил долг в размере 360 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства сотрудником службы было вынесено постановление об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством. Получив процессуальный документ, гражданин тут же явился в подразделение ведомства для уточнения причины применения в его отношении ограничительных мер. Результатом визита стал протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ. Через неделю мужчина полностью погасил всю сумму долга по алиментам.Родительская ответственность жителя Кировского района г. Перми проснулась после 30 часов бесплатного труда в должности разнорабочего. За неуплату алиментов мужчина также был ограничен в праве управления транспортным средством и привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После отбытия наказания он полностью погасил долг в размере более 400 тысяч рублей.