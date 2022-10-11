Судебные приставы добиваются от пермяков погашения долгов по алиментам
Пермский край: новости дня
Двое пермяков, несколько лет уклонявшихся от уплаты алиментов, на днях погасили многотысячные долги. Исполнить свои родительские обязанности мужчин убедили обязательные работы и ограничение в праве управления транспортными средствами.
Отец двоих детей из Орджоникидзевского района г. Перми по решению суда обязан был ежемесячно перечислять по половине величины прожиточного минимума на каждого ребенка. Однако на протяжении 5 лет мужчина свои обязательства исполнял не регулярно, ограничивался незначительными выплатами, официально нигде не работал и накопил долг в размере 360 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства сотрудником службы было вынесено постановление об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством. Получив процессуальный документ, гражданин тут же явился в подразделение ведомства для уточнения причины применения в его отношении ограничительных мер. Результатом визита стал протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ. Через неделю мужчина полностью погасил всю сумму долга по алиментам.
Родительская ответственность жителя Кировского района г. Перми проснулась после 30 часов бесплатного труда в должности разнорабочего. За неуплату алиментов мужчина также был ограничен в праве управления транспортным средством и привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После отбытия наказания он полностью погасил долг в размере более 400 тысяч рублей.
Отец двоих детей из Орджоникидзевского района г. Перми по решению суда обязан был ежемесячно перечислять по половине величины прожиточного минимума на каждого ребенка. Однако на протяжении 5 лет мужчина свои обязательства исполнял не регулярно, ограничивался незначительными выплатами, официально нигде не работал и накопил долг в размере 360 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства сотрудником службы было вынесено постановление об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством. Получив процессуальный документ, гражданин тут же явился в подразделение ведомства для уточнения причины применения в его отношении ограничительных мер. Результатом визита стал протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ. Через неделю мужчина полностью погасил всю сумму долга по алиментам.
Родительская ответственность жителя Кировского района г. Перми проснулась после 30 часов бесплатного труда в должности разнорабочего. За неуплату алиментов мужчина также был ограничен в праве управления транспортным средством и привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После отбытия наказания он полностью погасил долг в размере более 400 тысяч рублей.
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