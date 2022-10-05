Информационная система Пермского Политеха повысит конкурентоспособность нефтяных компаний на мировом рынке

13.04 Четверг, 13 октября 2022
Пермский край: новости дня
Президент России в указе «О национальных целях развития страны на период до 2030 года» требует применения новых современных методов стратегического менеджмента нефтедобывающих предприятий с ориентацией на международное сотрудничество. Впервые в мировой и отечественной теории и практике учеными Пермского Политеха создана информационная система стратегического управления, которая в режиме реального времени реагирует на изменения внешней и внутренней среды, оперативно принимает технические, технологические или организационные решения при управлении работой оборудования на разной глубине скважины в процессе ее бурения и эксплуатации. Модель управления позволяет ориентироваться на лидерство и повысить конкурентоспособность компаний в условиях нестабильности рынка.

Исследование опубликовано в журнале «Нефтяное хозяйство» 2022 года. Разработка важна для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности страны, а также позволяет достичь технологического суверенитета России.

Стратегическое управление в режиме реального времени – это новый тренд в развитии предприятия с помощью цифровых технологий, позволяющий предвидеть различные ситуации на предприятиях нефтегазовой промышленности.

Разработка политехников представляет из себя информационную систему, в основе которой лежит техническое, программное и организационное обеспечение. Все необходимые данные сначала помещают в эту систему. Затем она, опираясь на них, анализирует все происходящие процессы. Данный механизм управления предназначен для своевременного обеспечения руководства надлежащей информацией.

По словам ученых, система способна грамотно оценить новый рынок, подстраиваться под нестабильную ситуацию в мире, развивать новые технологии, обучить персонал, и вместе с тем принимать быстрые, соответствующие ситуации решения, что повышает качество менеджмента предприятия.

— Благодаря нашему механизму во время мониторинга в режиме реального времени на любой глубине скважины можно определить результаты достижения целей в области энергетики, автоматизировать процесс принятия технологических решений по эксплуатации всех механизмов скважин. Полученные после цифровых технологий данные отправляются топ-менеджерам, — сообщила профессор кафедры автоматизации, информационных и инженерных технологий Татьяна Иванова.

Принимая обоснованное решение, руководство понимает, какие последствия будут влиять на будущее компании, и оперативно формирует, варьирует свою стратегию управления в режиме реального времени. В связи с этим эффективный менеджмент будет достигаться за счет использования инновационных разработок.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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