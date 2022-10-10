«Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж и книжные выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

13 октября в пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка картин С. Терновской, 14 октября – экспозиции к юбилеям Л. Гумилева и российского футбола.13 октября в 18:00 состоится вернисаж Светланы Терновской (16+). Художница работает преимущественно пастелью, из всех жанров предпочитает натюрморт. Светлана Терновская – уроженка Перми, посещала изобразительную студию при Пермской художественной галерее под руководством А. Демина, училась в художественной школе. В 1970 году окончила Казанское художественное училище, до 1991 года работала в производственных мастерских Художественного фонда СССР. На презентации картин выступит гитарист Ярослав Ромашов. Выставка продлится до конца октября.Арт-фойе 4 этажа (левое крыло); для справок 236-22-82.14 октября откроется выставка «И все-таки я буду...» (16+). К 110-летию Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), историка, писателя, философа, востоковеда. В экспозиции труды юбиляра о проблемах взаимоотношений Древней Руси с ее соседями, истории Хазарии, закономерности развития державы тюрков. Тут же можно познакомиться с биографией Льва Гумилева под авторством Сергея Белякова. Книга основана на обширных материалах о жизни отечественного ученого. Дополняют выставку дневники Анны Ахматовой, русской поэтессы и матери известного историка. Выставка продлится до конца октября.Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117).14 октября начнет работать выставка «Удар, гол!» (16+). К 125-летию со дня основания российского футбола. 24 октября 1897 года прошел первый официальный футбольный матч Российской империи в Санкт-Петербурге. Играли команды «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта» («Спорт») и «Василеостровского общества футболистов», последняя одержала победу со счетом 6:0. В истории футбола помогут разобраться энциклопедии. Например, в «Энциклопедии футбола» Клайва Гриффорда изложены правила и нюансы игры, истории легендарных игроков, великие футбольные турниры и жизнь вокруг этой игры. В энциклопедии Дэвида Голдблатта подробно описаны зарождение, традиции и этапы развития футбола в разных странах мира. В этом издании много иллюстраций, фотографий, приведена статистика и хронология событий. События последних лет в мире футбола описаны в издании «Футбол. Современная энциклопедия».Эти и многие другие книги, в том числе касающиеся пермского футбола, а также статьи из периодических изданий, ждут своего читателя до конца октября.Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), для справок: 236-22-82.