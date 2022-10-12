«Уралкалий» и «Уралхим» стали участниками Лиги зеленых брендов

Марина Тушина © Вечерние ведомости

ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» вступили в Лигу зеленых брендов. Организация объединяет производителей, которые придерживаются принципов устойчивого развития в своей бизнес-деятельности.Процедура принятия в ассоциацию включает анализ корпоративных ESG-практик, стандартов и методик. По его итогам «Уралкалий» набрал максимальное количество баллов - 20 из 20, «Уралхим» - 16,5 из 20. Получение высоких результатов вступительной оценки стало возможным благодаря ESG-трансформации и внедрению ESG-стратегий в обеих компаниях.В рамках инициатив Лиги «Уралкалий» и «Уралхим» будут заниматься формированием ответственных экологических и социальных практик, а также примут участие в разработке Национального стандарта «Устойчивое развитие бренда», работа над которым ведется при содействии Роскачества РФ.Добавим, Лига зеленых брендов, основанная в 2019 году, сочетает функции методологического центра и коммуникационной площадки для бизнеса, ориентированной на развитие повестки устойчивого развития. Направления работы Лиги включают стандартизацию методики оценки устойчивого развития брендов, формирование национальной «зеленой» стратегии, а также разработку методологии оценки климатической ответственности и уровня устойчивого развития для малого и среднего бизнеса.