В Чердыни неплательщица алиментов отработает 70 часов на благо общества

09.56 Четверг, 13 октября 2022
Пермский край: новости дня
Бдительность соседей помогла судебным приставам найти должницу, которая задолжала своим детям порядка 330 тысяч рублей. Женщина не интересовалась жизнью и взрослением дочерей 13 и 6 лет, девочки жили с родственниками и не получали полагающейся по закону финансовой помощи.
Исполнительное производство о взыскании алиментов с местной жительницы находилось в отделении судебных приставов по Чердынскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Также у гражданки имелся неоплаченный административный штраф по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

Женщина скрывалась от сотрудников ведомства, по месту регистрации не проживала, личные контакты с родственниками и друзьями не поддерживала. Вот только нарушительница не учла, что проживая в маленьком городе, где все друг друга знают, трудно долгое время оставаться инкогнито.

Из бесед с соседями стало известно, что нарушительница проживает у своего сожителя. Сотрудники ведомства не стали откладывать визит по новому адресу неплательщицы. На стук в дверь отреагировал сам хозяин жилья. Понимая, что просто так он дверь не откроет, один из судебных приставов сказал, что пришел вернуть долг. Желая получить деньги, жилец добровольно впустил в квартиру правоохранителей. Нарушительница была обнаружена в одной из комнат, она не стала прятаться от судебных приставов и проследовала с ними в отделение ведомства.

На гражданку было составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания и по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетних. За данные правонарушения мировой суд назначил женщине 20 и 50 часов обязательных работ, соответственно.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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