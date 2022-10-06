Методика ученых Пермского Политеха поможет в борьбе с отложениями в нефтяных скважинах

12.44 Среда, 12 октября 2022
Пермский край: новости дня
В настоящее время наиболее распространенной на территории Российской Федерации проблемой при добыче и транспортировке нефти является образование асфальтосмолопарафиновых отложений – АСПО. В основном это явление наблюдается в призабойной зоне пласта, на холодной поверхности лифтовой колонны, линейных трубопроводов и резервуаров. При росте объема отложений значительно снижается гидравлический радиус, что повышает давление в добывающей скважине и может привести к аварийным ситуациям. Одним из перспективных методов борьбы с АСПО является нанесение на поверхности лифтовой колонны и линейных нефтепроводов гладких покрытий, выполненных из эпоксидных полимеров. Ученые Пермского Политеха впервые разработали методику оценки технологической эффективности применения эпоксидных покрытий. Исследователи установили, что их внедрение способствует увеличению температуры внутренней поверхности лифтовой колонны, что в свою очередь дополнительно снижает интенсивность образования органических отложений. Разработка ученых позволяет не только тестировать, но и создавать отечественные марки эпоксидных покрытий для их комплексного исследования.

Исследование опубликовано в журнале «Fluid Dynamics & Materials Processing», 2022. Работа выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Высокая шероховатость поверхности лифтовой колонны может привести к повышению прилипания органических отложений. Перспективным методом с точки зрения предупреждения образования АСПО является применение гладких внутренних покрытий. Их технологическая эффективность, помимо низкой шероховатости, обусловлена также низкой интенсивностью сцепления отложений и теплоизолирующими свойствами.

Разработанная пермскими учеными методика состоит из ряда лабораторных исследований и моделирования процесса внедрения эпоксидного покрытия на целевую скважину. Оценка технологической эффективности проводилась с использованием лабораторной установки «Холодный стержень».

– Отличительной чертой установки является способ крепления охлаждаемых металлических стержней, которые имитируют внутреннюю стенку трубопровода, к корпусу установки, а именно резьбовое соединение. Благодаря этой особенности стало возможным изготовление «сменного» стержня с нанесенным на его поверхность гладким покрытием, – рассказывает лаборант-исследователь Научно-образовательного центра «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» ГНФ ПНИПУ Антон Козлов.

Для оценки эффективности использования гладкого покрытия на целевой скважине ученые провели моделирование изменения теплового режима работы в сравнении с колонной насосно-компрессорной трубы без покрытия. Оценка теплоизоляционных свойств показала, что покрытия обладают достаточно низким коэффициентом теплопроводности, что позволяет использовать их в качестве теплоизоляционного материала.

– С помощью разработанной методики мы установили, что внедрение эпоксидных покрытий является эффективной технологией, способной снизить интенсивность отложений АСПО, шероховатость внутренней поверхности лифтовой колонны и защитить насосно-компрессорные трубы от агрессивных сред, – рассказывает начальник сектора «Эксплуатация и нефтедобыча» Научно-образовательного центра «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» ГНФ ПНИПУ Кирилл Вяткин.

Методика ученых Пермского Политеха будет интересна предприятиям, которые производят гладкие покрытия, так как позволяет более обоснованно выбирать их состав для целевой скважины.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Беларусь станет страной-партнером «Иннопрома-2023», который пройдет в Екатеринбурге
06 октября 2022
Глава Екатеринбурга заявил, что в мэрии работают в основном «бронированные» от мобилизации чиновники
07 октября 2022
Более шести млн рублей направил «Святогор» на газификацию домов в Красноуральске
05 октября 2022
Учёный из УрФУ поучаствовал в исследованиях, получивших Нобелевскую премию
05 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:44 Методика ученых Пермского Политеха поможет в борьбе с отложениями в нефтяных скважинах
12:39 Росреестр рассказал, где пермяки приобретали недвижимость и кого привлек Пермский край
12:29 «Горьковка» приглашает ветеранов и любителей живописи
10:22 В Прикамье судебные приставы нашли бездомного должника в рабочем вагончике
12:56 Пермская краевая филармония открывает новые виртуальные концертные залы в городе Гремячинске, поселке Гайны и селе Юсьва
12:39 Экологи Пермского Политеха нашли способ снизить выбросы парниковых газов от цементных заводов
12:36 Росреестр предложил новые правила оформления прав на недвижимость и использования земельных участков
10:15 Под контролем судебных приставов в Краснокамском округе организована площадка по сбору отходов
12:43 Технология ученых Пермского Политеха восстановит ценные элементы из отходов производства
12:39 Росреестр Прикамья разъясняет, как успешно совершить сделку с недвижимостью
12:15 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки к юбилейным датам
10:07 В заповеднике «Вишерский» проводят интернет
10:06 В Лысьве судебные приставы взыскали компенсацию за моральные страдания семьи, потерявшей родственницу
13:01 Ученые Пермского Политеха нашли экономичный способ укрепления грунта для строительства
12:58 Росреестр Прикамья объясняет, почему права на недвижимость должны быть зарегистрированы в законном порядке
12:29 «Горьковка» открыла выставку к 70-летию Владимира Путина
11:28 В УФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
13:20 В Прикамье будут судить мужчину, по вине которого жители трех населенных пунктов остались без воды на сутки
12:55 Разработка ученого Пермского Политеха поможет повысить эффективность бизнеса
12:40 В Перми пройдет форум «Православие и мир в XXI веке»
10:01 В Прикамье судебные приставы проконтролировали выплату уголовного штрафа за изготовление незаконных веществ
Все новости
16:58 Путин: За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза
17:23 Павел Чиков: прокуратура вручает пользователям Facebook* и Instagram* предостережения об экстремистской деятельности
15:50 Минцифры опровергает информацию об утечке данных пользователей с Госуслуг
15:11 Российские шаманы в нескольких регионах провели камлания в поддержку военных
14:42 Депутат Парфенов: 300 членов КПРФ отправились в зону боевых действий
14:15 МВД: в Ульяновске пресечена деятельность порностудии, в которой снимались около 100 девушек
12:59 В КПРФ назвали фейком сообщения о задержании внука Зюганова
12:22 В пункте сбора в Новосибирске, где скончались двое мобилизованных, крестили 66 человек
11:31 В Новосибирске 8-летний мальчик умер после разминки на уроке физкультуры
11:12 В Приморье домой вернули около 600 мобилизованных
10:48 Суд арестовал петербуржца, который планировал поджечь военкомат, за подготовку теракта
11:52 Евросоюз намерен вводить санкции для третьих стран за содействие России в обходе ограничений
16:02 Возбуждение первого уголовного дела за уклонение от мобилизации признано незаконным
15:42 В Белгородской области идёт обстрел в селе Щетиновка, есть пострадавший мирный житель
15:24 Губернатор Калужской области сообщил о взрыве на военном аэродроме
14:23 Нобелевскую премию мира-2022 получил российский правозащитный центр «Мемориал»*
13:25 В Белгородской и Курской областях продлен «жёлтый» уровень террористической опасности
12:47 Сенатор: из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек
12:26 В Приморье после трех поджогов военкоматы оснастят дополнительными средствами защиты
11:57 Омбудсмен: в Новосибирске на пункте сбора скончался второй мобилизованный
11:08 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK