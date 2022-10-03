Росреестр рассказал, где пермяки приобретали недвижимость и кого привлек Пермский край

12.39 Среда, 12 октября 2022
Пермский край: новости дня
Жители Прикамья достаточно часто оформляют права на объекты, которые находятся в других регионах Российской Федерации. За 9 месяцев 2022 года в Пермском крае было принято 3324 заявления о регистрации «иногородней» недвижимости.

По сравнению с прошлым годом активность пермяков не снизилась.

В основном жители Пермского края приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Московской, Свердловской областях, г. Москва, г. Санкт-Петербург и в Удмуртской Республике.

Жители других регионов также покупают недвижимость в Пермском крае, используя возможность экстерриториальной регистрации прав. В текущем году на регистрацию поступило 7796 заявлений, что немногим больше, чем за три квартала прошлого года.

В основном недвижимость в Прикамье приобрели жители соседних регионов: Челябинской и Свердловской областей, республик Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, а также Московской области.

За восемь месяцев 2022 года в Росреестр поступило более 401 тыс. заявлений для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу, что на 17% выше показателя прошлого года (344 тыс. пакетов документов).

Напомним, что, если заявление подано по экстерриториальному принципу, регистрацию проводит региональное управление Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов.

Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации прав, установленные законом о регистрации недвижимости.

При подаче через многофункциональный центр: семь рабочих дней для кадастрового учета, девять рабочих дней для регистрации права собственности, 12 рабочих дней для проведения этих процедур одновременно.

Если для оформления недвижимости поданы документы без ошибок, то решение будет принято в кратчайшие сроки. По заявлениям, поданным на государственную регистрацию прав, - 1 рабочий день, по заявлениям о постановке объекта на кадастровый учет - 2 рабочих дня и по заявлениям для проведения единой процедуры - 3 рабочих дня.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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