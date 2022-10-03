«Горьковка» приглашает ветеранов и любителей живописи

12.29 Среда, 12 октября 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня, 12 октября, Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на открытие выставки К. Собянина и О. Филимонова и на встречи клубов для лиц старшего возраста.

В 14:00 начнется заседание клуба ветеранов «По волнам нашей памяти». Встреча «Чтобы тело и душа были молоды» посвящена Дню пожилого человека, вопросам здоровья и долголетия. Ветераны поделятся друг с другом секретами поддержания физической активности, сохранения ясного ума и интереса к жизни. Участники встречи совместно будут находить рецепты активного долголетия.

Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.

В 16:00 состоится встреча клуба «Покорители Инета» для людей «серебряного возраста». Тема заседания «Поисковая система «Яндекс» спустя 25 лет». Организаторы ответят на вопросы: куда пропал Яндекс и где он теперь находится? «Яндекс.Новости» больше не существуют? Как войти в другие сервисы «Яндекса», например, «Почту» или «Карты»? Приложение «Яндекса» на Android поменяло название? Участники узнают, как менялась главная страница «Яндекса» за 25 лет (сайт запущен в сентябре 1997 года).

Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.

В 18:00 откроется выставка «Лики, лица и личины». Живопись Константина Собянина и инсталляции из металла Олега Филимонова. Различные события нашли отражение в работах художников. Древнейшие времена и современность показаны здесь в зеркале человеческой натуры. Человек в очередной раз выступает как мерило всех вещей в мире от самых примитивных до самых возвышенных. Фигура человека и, в особенности, лицо, с древнейших времен - особый объект в изобразительном искусстве. В глине и дереве, камне и металле, на бумаге и холсте воплощено было множество обликов лиц и ликов в совокупности своей представляющих своеобразную историю человеческого рода. Художественную выставку дополнит тематическая книжная выставка: статьи Олега Филимонова из журналов «Уральский следопыт» и «Пермский Период», статьи о художнике Константине Собянине, литература об искусстве изображения человека. Выставка продлится до 12 ноября.

Отдел краеведения (левое крыло, 4 этаж), 16+.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Легендарный Свердловский рок-клуб вспомнят в Музее Андеграунда
03 октября 2022
«Капустной» культуре поучат детей в Музее истории Екатеринбурга
07 октября 2022
Евгений Куйвашев поучаствовал во встрече президента России с избранными главами регионов
10 октября 2022
В Верхней Пышме ищут 12-летнего мальчика, пропавшего 7 октября
09 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:44 Методика ученых Пермского Политеха поможет в борьбе с отложениями в нефтяных скважинах
12:39 Росреестр рассказал, где пермяки приобретали недвижимость и кого привлек Пермский край
12:29 «Горьковка» приглашает ветеранов и любителей живописи
10:22 В Прикамье судебные приставы нашли бездомного должника в рабочем вагончике
12:56 Пермская краевая филармония открывает новые виртуальные концертные залы в городе Гремячинске, поселке Гайны и селе Юсьва
12:39 Экологи Пермского Политеха нашли способ снизить выбросы парниковых газов от цементных заводов
12:36 Росреестр предложил новые правила оформления прав на недвижимость и использования земельных участков
10:15 Под контролем судебных приставов в Краснокамском округе организована площадка по сбору отходов
12:43 Технология ученых Пермского Политеха восстановит ценные элементы из отходов производства
12:39 Росреестр Прикамья разъясняет, как успешно совершить сделку с недвижимостью
12:15 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки к юбилейным датам
10:07 В заповеднике «Вишерский» проводят интернет
10:06 В Лысьве судебные приставы взыскали компенсацию за моральные страдания семьи, потерявшей родственницу
13:01 Ученые Пермского Политеха нашли экономичный способ укрепления грунта для строительства
12:58 Росреестр Прикамья объясняет, почему права на недвижимость должны быть зарегистрированы в законном порядке
12:29 «Горьковка» открыла выставку к 70-летию Владимира Путина
11:28 В УФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
13:20 В Прикамье будут судить мужчину, по вине которого жители трех населенных пунктов остались без воды на сутки
12:55 Разработка ученого Пермского Политеха поможет повысить эффективность бизнеса
12:40 В Перми пройдет форум «Православие и мир в XXI веке»
10:01 В Прикамье судебные приставы проконтролировали выплату уголовного штрафа за изготовление незаконных веществ
Все новости
16:58 Путин: За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза
17:23 Павел Чиков: прокуратура вручает пользователям Facebook* и Instagram* предостережения об экстремистской деятельности
15:50 Минцифры опровергает информацию об утечке данных пользователей с Госуслуг
15:11 Российские шаманы в нескольких регионах провели камлания в поддержку военных
14:42 Депутат Парфенов: 300 членов КПРФ отправились в зону боевых действий
14:15 МВД: в Ульяновске пресечена деятельность порностудии, в которой снимались около 100 девушек
12:59 В КПРФ назвали фейком сообщения о задержании внука Зюганова
12:22 В пункте сбора в Новосибирске, где скончались двое мобилизованных, крестили 66 человек
11:31 В Новосибирске 8-летний мальчик умер после разминки на уроке физкультуры
11:12 В Приморье домой вернули около 600 мобилизованных
10:48 Суд арестовал петербуржца, который планировал поджечь военкомат, за подготовку теракта
11:52 Евросоюз намерен вводить санкции для третьих стран за содействие России в обходе ограничений
16:02 Возбуждение первого уголовного дела за уклонение от мобилизации признано незаконным
15:42 В Белгородской области идёт обстрел в селе Щетиновка, есть пострадавший мирный житель
15:24 Губернатор Калужской области сообщил о взрыве на военном аэродроме
14:23 Нобелевскую премию мира-2022 получил российский правозащитный центр «Мемориал»*
13:25 В Белгородской и Курской областях продлен «жёлтый» уровень террористической опасности
12:47 Сенатор: из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек
12:26 В Приморье после трех поджогов военкоматы оснастят дополнительными средствами защиты
11:57 Омбудсмен: в Новосибирске на пункте сбора скончался второй мобилизованный
11:08 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK