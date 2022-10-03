«Горьковка» приглашает ветеранов и любителей живописи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 октября, Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на открытие выставки К. Собянина и О. Филимонова и на встречи клубов для лиц старшего возраста.В 14:00 начнется заседание клуба ветеранов «По волнам нашей памяти». Встреча «Чтобы тело и душа были молоды» посвящена Дню пожилого человека, вопросам здоровья и долголетия. Ветераны поделятся друг с другом секретами поддержания физической активности, сохранения ясного ума и интереса к жизни. Участники встречи совместно будут находить рецепты активного долголетия.Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.В 16:00 состоится встреча клуба «Покорители Инета» для людей «серебряного возраста». Тема заседания «Поисковая система «Яндекс» спустя 25 лет». Организаторы ответят на вопросы: куда пропал Яндекс и где он теперь находится? «Яндекс.Новости» больше не существуют? Как войти в другие сервисы «Яндекса», например, «Почту» или «Карты»? Приложение «Яндекса» на Android поменяло название? Участники узнают, как менялась главная страница «Яндекса» за 25 лет (сайт запущен в сентябре 1997 года).Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.В 18:00 откроется выставка «Лики, лица и личины». Живопись Константина Собянина и инсталляции из металла Олега Филимонова. Различные события нашли отражение в работах художников. Древнейшие времена и современность показаны здесь в зеркале человеческой натуры. Человек в очередной раз выступает как мерило всех вещей в мире от самых примитивных до самых возвышенных. Фигура человека и, в особенности, лицо, с древнейших времен - особый объект в изобразительном искусстве. В глине и дереве, камне и металле, на бумаге и холсте воплощено было множество обликов лиц и ликов в совокупности своей представляющих своеобразную историю человеческого рода. Художественную выставку дополнит тематическая книжная выставка: статьи Олега Филимонова из журналов «Уральский следопыт» и «Пермский Период», статьи о художнике Константине Собянине, литература об искусстве изображения человека. Выставка продлится до 12 ноября.Отдел краеведения (левое крыло, 4 этаж), 16+.