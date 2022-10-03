В Прикамье судебные приставы нашли бездомного должника в рабочем вагончике

10.22 Среда, 12 октября 2022
Пермский край: новости дня
Уроженец рабочего поселка Сарс Пермского края задолжал своему 10-летнему сыну более 330 тыс. рублей. Согласно решению суда, мужчина должен был ежемесячно перечислять в счет алиментов ¼ часть заработной платы или иного дохода. Но 54-летний прикамец не утруждал себя поиском официального места работы и в лучшем случае переводил взыскателю 500 рублей.

С ребенком мужчина не общался, в воспитании участия не принимал. Встреч с судебными приставами неплательщик избегал и для дачи объяснений в отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю не являлся. Сотрудники органа принудительного исполнения выехали по месту регистрации должника, указанному в исполнительном документе, но кроме огромного поля ничего не обнаружили.

Длительное время судебные приставы не могли установить новое место жительства мужчины. Постоянно проводились опросы родственников и знакомых. Запросы в регистрирующие органы с целью установить имущество должника также приходили отрицательными: ни жилья, ни транспортных средств, на которые можно было бы наложить арест, за неплательщиком не числилось. На след алиментщика судебные приставы вышли после разговора с одним из рабочих в п. Октябрьский. Мужчина сказал, что работает вместе с должником у индивидуального предпринимателя. Сотрудники службы нанесли визит предполагаемому работодателю нарушителя, который сообщил, что должник проживает в бытовке и трудится разнорабочим. Таким образом, судебные приставы установили не только место жительства гражданина, но и место работы.
Мужчина был доставлен в отделение ведомства, где на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Мировой суд назначил нарушителю наказание в виде 80 часов обязательных работ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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