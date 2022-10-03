Пермская краевая филармония открывает новые виртуальные концертные залы в городе Гремячинске, поселке Гайны и селе Юсьва
Пермский край: новости дня
Гремячинск - победитель конкурсного отбора субъектов РФ на создание виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Пермского края, Пермской краевой филармонии.
В селе Юсьва и поселке Гайны ВКЗ создаются за счет региональной составляющей нацпроекта.
Церемония открытия состоится 11 октября в 19.00 в пермском ДК им. Солдатова, 6+.
В программе: Дмитрий Дмитриевич Шостакович. «Праздничная увертюра», соч. 96;
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Концерт № 1 для скрипки с оркестром № 1 ля минор, соч. 77:
I. Ноктюрн. Moderato;
II. Скерцо. Allegro;
III. Пассакалия. Andante;
IV. Бурлеска. Allegro con brio.
Концерт посвящён Давиду Федоровичу Ойстраху
Петр Ильич Чайковский. Симфония № 1 соль минор, соч. 13 «Зимние грезы»:
I. Грёзы зимнею дорогой. Allegro Tranquillo;
II. Угрюмый край, туманный край. Adagio cantabile Ma Non Tanto;
III. Скерцо. Allegro scherzando giocoso;
IV. Финал. Andante Lugubre. Allegro Maestoso.
Исполнители - Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Юрий Башмет
Солист — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Саченко, скрипка (Москва)
Дирижёр - Юрий Башмет
К церемонии открытия в режиме онлайн присоединятся 32 филиала виртуального концертного зала в Пермском крае.
В селе Юсьва и поселке Гайны ВКЗ создаются за счет региональной составляющей нацпроекта.
Церемония открытия состоится 11 октября в 19.00 в пермском ДК им. Солдатова, 6+.
В программе: Дмитрий Дмитриевич Шостакович. «Праздничная увертюра», соч. 96;
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Концерт № 1 для скрипки с оркестром № 1 ля минор, соч. 77:
I. Ноктюрн. Moderato;
II. Скерцо. Allegro;
III. Пассакалия. Andante;
IV. Бурлеска. Allegro con brio.
Концерт посвящён Давиду Федоровичу Ойстраху
Петр Ильич Чайковский. Симфония № 1 соль минор, соч. 13 «Зимние грезы»:
I. Грёзы зимнею дорогой. Allegro Tranquillo;
II. Угрюмый край, туманный край. Adagio cantabile Ma Non Tanto;
III. Скерцо. Allegro scherzando giocoso;
IV. Финал. Andante Lugubre. Allegro Maestoso.
Исполнители - Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Юрий Башмет
Солист — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Саченко, скрипка (Москва)
Дирижёр - Юрий Башмет
К церемонии открытия в режиме онлайн присоединятся 32 филиала виртуального концертного зала в Пермском крае.
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