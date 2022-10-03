Пермская краевая филармония открывает новые виртуальные концертные залы в городе Гремячинске, поселке Гайны и селе Юсьва

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Гремячинск - победитель конкурсного отбора субъектов РФ на создание виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Пермского края, Пермской краевой филармонии.В селе Юсьва и поселке Гайны ВКЗ создаются за счет региональной составляющей нацпроекта.Церемония открытия состоится 11 октября в 19.00 в пермском ДК им. Солдатова, 6+.В программе: Дмитрий Дмитриевич Шостакович. «Праздничная увертюра», соч. 96;Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Концерт № 1 для скрипки с оркестром № 1 ля минор, соч. 77:I. Ноктюрн. Moderato;II. Скерцо. Allegro;III. Пассакалия. Andante;IV. Бурлеска. Allegro con brio.Концерт посвящён Давиду Федоровичу ОйстрахуПетр Ильич Чайковский. Симфония № 1 соль минор, соч. 13 «Зимние грезы»:I. Грёзы зимнею дорогой. Allegro Tranquillo;II. Угрюмый край, туманный край. Adagio cantabile Ma Non Tanto;III. Скерцо. Allegro scherzando giocoso;IV. Финал. Andante Lugubre. Allegro Maestoso.Исполнители - Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Юрий БашметСолист — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Саченко, скрипка (Москва)Дирижёр - Юрий БашметК церемонии открытия в режиме онлайн присоединятся 32 филиала виртуального концертного зала в Пермском крае.