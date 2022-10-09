Росреестр предложил новые правила оформления прав на недвижимость и использования земельных участков
Пермский край: новости дня
Росреестром подготовлен законопроект, который обязывает арендаторов земельных участков для индивидуального жилищного строительства не только завершить строительство таких объектов в течение 10 лет с момента получения земельного участка в аренду, но и зарегистрировать права на такой дом. При неисполнении данной обязанности арендодатель вправе потребовать в судебном порядке исполнение указанной обязанности, а также отказаться от договора аренды в одностороннем порядке.
При принятии предложенных изменений эти требования вступят в силу с первого января 2024 года. По договорам аренды для индивидуального жилищного строительства, заключенным до этой даты, арендаторы должны будут завершить строительство объектов в период действия данного договора, но не позднее первого января 2029 года.
Кроме того, предлагается закрепить обязанность собственников земельных участков использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным для земельных участков, на которых расположены такие объекты, видом разрешенного использования. Данный вопрос в настоящее время не урегулирован.
Ксения Хайруллина, заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края: «Новые требования обеспечат формирование полных и достоверных сведений о жилищном фонде. Граждане, своевременно регистрируя права на жилые дома, становятся полноправными собственниками недвижимости, могут обеспечить газификацию таких объектов, распорядиться жилым домом по своему усмотрению, получить страховку, компенсацию в случае изъятия земельного участка или возникновения стихийных бедствий».
Для удобства граждан законопроект предусматривает расширение полномочий кадастровых инженеров: допускается подача заявления об осуществлении государственного кадастрового учета от имени правообладателя объекта недвижимости без доверенности. Благодаря этому гражданам не придется совершать отдельный «поход» в Росреестр.
Законопроектом предлагается установить сроки начала использования и освоения земельных участков, а также критерии такого освоения.
Так, приступить к использованию земельного участка необходимо не позднее года со дня приобретения прав на него, а если требуется освоение земельного участка – не позднее двух лет. В отношении земельных участков, предоставленных для садоводства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, срок освоения составит три года.
О начале освоения земельного участка могут свидетельствовать действия по освобождению земельного участка от деревьев и иных насаждений, отходов, старых построек, размещению некапитальных строений, необходимых для обеспечения строительства объекта, подготовка проектной документации объекта капитального строительства и другие.
Сергей Шумихин, председатель Пермского регионального отделения Союза садоводов России, отметил важность нововведения по установлению требований к использованию и освоению земельных участков. Множество земельных участков в СНТ не используется по назначению, заброшены, зарастают и создают пожароопасную ситуацию. Четкие требования к началу использования и освоению земельного участка позволят навести порядок в этой сфере.
Полностью ознакомиться с проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» можно на портале https://regulation.gov.ru/ (ID проекта 02/04/10-22/00131987).
При принятии предложенных изменений эти требования вступят в силу с первого января 2024 года. По договорам аренды для индивидуального жилищного строительства, заключенным до этой даты, арендаторы должны будут завершить строительство объектов в период действия данного договора, но не позднее первого января 2029 года.
Кроме того, предлагается закрепить обязанность собственников земельных участков использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным для земельных участков, на которых расположены такие объекты, видом разрешенного использования. Данный вопрос в настоящее время не урегулирован.
Ксения Хайруллина, заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края: «Новые требования обеспечат формирование полных и достоверных сведений о жилищном фонде. Граждане, своевременно регистрируя права на жилые дома, становятся полноправными собственниками недвижимости, могут обеспечить газификацию таких объектов, распорядиться жилым домом по своему усмотрению, получить страховку, компенсацию в случае изъятия земельного участка или возникновения стихийных бедствий».
Для удобства граждан законопроект предусматривает расширение полномочий кадастровых инженеров: допускается подача заявления об осуществлении государственного кадастрового учета от имени правообладателя объекта недвижимости без доверенности. Благодаря этому гражданам не придется совершать отдельный «поход» в Росреестр.
Законопроектом предлагается установить сроки начала использования и освоения земельных участков, а также критерии такого освоения.
Так, приступить к использованию земельного участка необходимо не позднее года со дня приобретения прав на него, а если требуется освоение земельного участка – не позднее двух лет. В отношении земельных участков, предоставленных для садоводства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, срок освоения составит три года.
О начале освоения земельного участка могут свидетельствовать действия по освобождению земельного участка от деревьев и иных насаждений, отходов, старых построек, размещению некапитальных строений, необходимых для обеспечения строительства объекта, подготовка проектной документации объекта капитального строительства и другие.
Сергей Шумихин, председатель Пермского регионального отделения Союза садоводов России, отметил важность нововведения по установлению требований к использованию и освоению земельных участков. Множество земельных участков в СНТ не используется по назначению, заброшены, зарастают и создают пожароопасную ситуацию. Четкие требования к началу использования и освоению земельного участка позволят навести порядок в этой сфере.
Полностью ознакомиться с проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» можно на портале https://regulation.gov.ru/ (ID проекта 02/04/10-22/00131987).
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