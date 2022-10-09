Росреестр предложил новые правила оформления прав на недвижимость и использования земельных участков

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Росреестром подготовлен законопроект, который обязывает арендаторов земельных участков для индивидуального жилищного строительства не только завершить строительство таких объектов в течение 10 лет с момента получения земельного участка в аренду, но и зарегистрировать права на такой дом. При неисполнении данной обязанности арендодатель вправе потребовать в судебном порядке исполнение указанной обязанности, а также отказаться от договора аренды в одностороннем порядке.При принятии предложенных изменений эти требования вступят в силу с первого января 2024 года. По договорам аренды для индивидуального жилищного строительства, заключенным до этой даты, арендаторы должны будут завершить строительство объектов в период действия данного договора, но не позднее первого января 2029 года.Кроме того, предлагается закрепить обязанность собственников земельных участков использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным для земельных участков, на которых расположены такие объекты, видом разрешенного использования. Данный вопрос в настоящее время не урегулирован.Ксения Хайруллина, заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края: «Новые требования обеспечат формирование полных и достоверных сведений о жилищном фонде. Граждане, своевременно регистрируя права на жилые дома, становятся полноправными собственниками недвижимости, могут обеспечить газификацию таких объектов, распорядиться жилым домом по своему усмотрению, получить страховку, компенсацию в случае изъятия земельного участка или возникновения стихийных бедствий».Для удобства граждан законопроект предусматривает расширение полномочий кадастровых инженеров: допускается подача заявления об осуществлении государственного кадастрового учета от имени правообладателя объекта недвижимости без доверенности. Благодаря этому гражданам не придется совершать отдельный «поход» в Росреестр.Законопроектом предлагается установить сроки начала использования и освоения земельных участков, а также критерии такого освоения.Так, приступить к использованию земельного участка необходимо не позднее года со дня приобретения прав на него, а если требуется освоение земельного участка – не позднее двух лет. В отношении земельных участков, предоставленных для садоводства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, срок освоения составит три года.О начале освоения земельного участка могут свидетельствовать действия по освобождению земельного участка от деревьев и иных насаждений, отходов, старых построек, размещению некапитальных строений, необходимых для обеспечения строительства объекта, подготовка проектной документации объекта капитального строительства и другие.Сергей Шумихин, председатель Пермского регионального отделения Союза садоводов России, отметил важность нововведения по установлению требований к использованию и освоению земельных участков. Множество земельных участков в СНТ не используется по назначению, заброшены, зарастают и создают пожароопасную ситуацию. Четкие требования к началу использования и освоению земельного участка позволят навести порядок в этой сфере.Полностью ознакомиться с проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» можно на портале https://regulation.gov.ru/ (ID проекта 02/04/10-22/00131987).