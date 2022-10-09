Под контролем судебных приставов в Краснокамском округе организована площадка по сбору отходов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Стихийные свалки и отсутствие площадок для накопления твердых коммунальных отходов представляют серьезную опасность не только для окружающей среды, но и для здоровья жителей близлежащих населенных пунктов. В Пермском крае регулярно проводятся проверки, которые выявляют нарушения законодательства в коммунальной сфере. В ходе одного из обследований было установлено, что в д. Катыши Краснокамского городского округа не оборудовано специальное место для сбора мусора, из-за чего местным жителям не предоставляются услуги по сбору и вывозу отходов.Прокурор г. Краснокамска обратился в суд с требованием обязать администрацию Краснокамского городского округа устранить все выявленные недочеты. Иск надзорного органа был удовлетворен. Чиновникам предоставили полгода на то, чтобы создать на проблемной территории площадки по сбору ТКО.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю. Представители местной администрации были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, главу муниципалитета предупредили о негативных правовых последствиях за неисполнение решения суда. Но даже перспектива уголовного наказания не принудила чиновников обеспечить в населенном пункте необходимые условия для организованного сбора мусора.Судебный пристав составил в отношении администрации протокол по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Чиновникам был назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Меры принудительного характера дали понять представителям организации-должника, что промедление в вопросах обустройства вверенной территории могут закончиться плачевно. Вскоре в отдел судебных приставов была предоставлена документация, что в д. Катыши установлена контейнерная площадка, соответствующая всем требованиям законодательства. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.