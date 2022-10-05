Технология ученых Пермского Политеха восстановит ценные элементы из отходов производства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Восстановление азота и фосфора из отходов промышленности и сельского хозяйства приобрело внимание из-за необходимости реализации концепции устойчивого развития общества, основанной на экономике замкнутого цикла. Эти элементы являются биогенными, жизненно необходимыми для роста растений. Запасы фосфора ограничены, а процесс получения азота энергозатратен.Потенциальными источниками вторичного сырья становятся водные отходы многих производств, в том числе водные отходы индустрии удобрений, фармацевтической продукции, производства полупроводников, сельского хозяйства. Рецикл азота и фосфора позволяет не только уменьшить расходование невозобновляемых минеральных ресурсов, но и ослабить насыщение природных водоемов биогенными элементами, переизбыток которых приводит к заболачиванию водоемов и уменьшению количества питьевой воды. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали новый подход, который повысил эффективность извлечения аммония – одной из форм азота – и фосфата – одной из форм фосфора – из водных отходов производства до 98-99 %. Традиционный метод не позволяет достичь таких результатов. Кроме этого, технология пермских ученых позволит производить отечественное удобрение пролонгированного действия на основе струвита – фосфатного минерала – и поспособствует импортозамещению зарубежных аналогов.Исследование опубликовано в «Журнале прикладной химии», 2022. Работа выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».Модифицированная учеными Пермского Политеха технология проста в реализации, отличается высокой скоростью процесса, позволяет одновременно извлекать аммоний и фосфат из стоков без использования избытка реагентов.– Поскольку традиционные стоки имеют в своем составе преимущественно аммоний и в меньшей доле фосфат, недостающее для осаждения струвита количество фосфата и в полном объеме магний необходимо вводить в сток дополнительно. Мы предложили модифицировать смесь солей магния и фосфата, которые предназначены для использования в качестве реагентов для приготовления струвита, предварительно переработав их в жидкоподобную форму активного аморфного промежуточного продукта. Это позволило провести глубокую очистку водных отходов от аммония и фосфатов, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Ирина Пермякова.Проведя серию экспериментов, ученые смогли заменить реагенты реактивной квалификации на более доступные сырьевые источники магния и фосфора, что позволит в перспективе снизить стоимость получаемого удобрения на основе струвита.При использовании активного промежуточного продукта пермским ученым удалось повысить степень извлечения аммония и фосфата из водных растворов до 98-99 %. Результаты исследования будут полезны для предприятий, имеющих водные отходы с примесями фосфатов и аммония. Из этих отходов предприятия смогут сделать струвит и продавать его как минеральное удобрение.Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.