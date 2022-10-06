«Горьковка» приглашает пермяков на выставки к юбилейным датам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки, посвященные юбилеям художника Верещагина и издательства «Молодая гвардия».10 октября открылась экспозиция к 100-летию издательства «Молодая гвардия» (16+). В СССР это было крупнейшее издательство, выпускавшее художественную и научно-популярную литературу всех жанров: фантастику, книги для юношества, множество периодических изданий (журналы «Вокруг света», «Техника – молодежи», «Юный художник», «Студенческий меридиан», «Мурзилка», газету «Пионерская правда»). Легендарными стали серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека современной фантастики», «Зарубежный детектив» и другие. На выставке читатели увидят созвездие книг: культовую «ЖЗЛ», собравшую на страницах всех ярких, выдающихся людей мира и историю русских писателей, книги серии «Библиотека лирической поэзии», журналы, знакомые с детства.11 октября начнет работать выставка «Индивидуальность дуалиста» (16+). Посвящена 180-летию выдающегося русского живописца, путешественника, автора картины «Апофеоз войны» Василия Верещагина (1842-1904).«Василий Верещагин был сложным, сильным, волевым человеком, который благодаря своему таланту живописца, отваге офицера и решительности общественного деятеля и пацифиста оказал огромное влияние не только на изобразительное искусство Европы и Америки, но и на умы нескольких поколений простых людей и политиков, боровшихся за мир без войн и национальных конфликтов», - повествует альбом «Василий Верещагин». Издание содержит самые известные работы из циклов художника. Книга «В.В. Верещагин: повести, очерки, воспоминания» знакомит с впечатляющим материалом из путешествий художника по Средней Азии и Закавказскому краю, его повесть «Литератор», научные работы.Обе выставки работают до 1 ноября. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).