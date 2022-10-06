«Горьковка» приглашает пермяков на выставки к юбилейным датам
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки, посвященные юбилеям художника Верещагина и издательства «Молодая гвардия».
10 октября открылась экспозиция к 100-летию издательства «Молодая гвардия» (16+). В СССР это было крупнейшее издательство, выпускавшее художественную и научно-популярную литературу всех жанров: фантастику, книги для юношества, множество периодических изданий (журналы «Вокруг света», «Техника – молодежи», «Юный художник», «Студенческий меридиан», «Мурзилка», газету «Пионерская правда»). Легендарными стали серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека современной фантастики», «Зарубежный детектив» и другие. На выставке читатели увидят созвездие книг: культовую «ЖЗЛ», собравшую на страницах всех ярких, выдающихся людей мира и историю русских писателей, книги серии «Библиотека лирической поэзии», журналы, знакомые с детства.
11 октября начнет работать выставка «Индивидуальность дуалиста» (16+). Посвящена 180-летию выдающегося русского живописца, путешественника, автора картины «Апофеоз войны» Василия Верещагина (1842-1904).
«Василий Верещагин был сложным, сильным, волевым человеком, который благодаря своему таланту живописца, отваге офицера и решительности общественного деятеля и пацифиста оказал огромное влияние не только на изобразительное искусство Европы и Америки, но и на умы нескольких поколений простых людей и политиков, боровшихся за мир без войн и национальных конфликтов», - повествует альбом «Василий Верещагин». Издание содержит самые известные работы из циклов художника. Книга «В.В. Верещагин: повести, очерки, воспоминания» знакомит с впечатляющим материалом из путешествий художника по Средней Азии и Закавказскому краю, его повесть «Литератор», научные работы.
Обе выставки работают до 1 ноября. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).
10 октября открылась экспозиция к 100-летию издательства «Молодая гвардия» (16+). В СССР это было крупнейшее издательство, выпускавшее художественную и научно-популярную литературу всех жанров: фантастику, книги для юношества, множество периодических изданий (журналы «Вокруг света», «Техника – молодежи», «Юный художник», «Студенческий меридиан», «Мурзилка», газету «Пионерская правда»). Легендарными стали серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека современной фантастики», «Зарубежный детектив» и другие. На выставке читатели увидят созвездие книг: культовую «ЖЗЛ», собравшую на страницах всех ярких, выдающихся людей мира и историю русских писателей, книги серии «Библиотека лирической поэзии», журналы, знакомые с детства.
11 октября начнет работать выставка «Индивидуальность дуалиста» (16+). Посвящена 180-летию выдающегося русского живописца, путешественника, автора картины «Апофеоз войны» Василия Верещагина (1842-1904).
«Василий Верещагин был сложным, сильным, волевым человеком, который благодаря своему таланту живописца, отваге офицера и решительности общественного деятеля и пацифиста оказал огромное влияние не только на изобразительное искусство Европы и Америки, но и на умы нескольких поколений простых людей и политиков, боровшихся за мир без войн и национальных конфликтов», - повествует альбом «Василий Верещагин». Издание содержит самые известные работы из циклов художника. Книга «В.В. Верещагин: повести, очерки, воспоминания» знакомит с впечатляющим материалом из путешествий художника по Средней Азии и Закавказскому краю, его повесть «Литератор», научные работы.
Обе выставки работают до 1 ноября. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Капустной» культуре поучат детей в Музее истории Екатеринбурга
07 октября 2022
07 октября 2022
Ровно 34 года назад произошёл страшный взрыв на Сортировке
04 октября 2022
04 октября 2022
На Эльмаше поймали разбойника
03 октября 2022
03 октября 2022