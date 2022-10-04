В заповеднике «Вишерский» проводят интернет

10.07 Понедельник, 10 октября 2022
Пермский край: новости дня
В планах заповедника - установить интернет-связь с отдаленными кордонами, расположенными на берегу реки Вишеры, и по возможности обеспечить Wi-Fi на территории туристских маршрутов заповедника.

«Основная цель проекта - установление постоянной связи с кордонами в любое время. Сейчас они могут выходить на связь только раз в сутки по рации в установленное время. С появлением интернета связь будет регулярной и постоянной. В перспективе возможно установление интернет-связи на тропе по западному склону Тулымского камня, где сейчас проложен плановый туристский маршрут», - пояснил директор заповедника Павел Бахарев.

Первые работы по установлению интернета на территории заповедника «Вишерский» начались в августе. На вершине горы Полюд, где расположен визит-центр заповедника «Вишерский», тестировали канал доступа к сети Интернет. Тест проводили по линии гора Полюд - хребет Курыксар, который находится на территории заповедника. Длина луча - 120 км. Планируется, что на Курыксаре будет установлена станция доступа к сети для пограничного кордона заповедника Круглая Ямка и отдаленного кордона Лыпья, где круглогодично живут и работают сотрудники заповедника.

На днях сотрудники заповедника и волонтеры доставили оборудование на вершину Курыксар высотой 900 м. Вес металлоконструции - 150 кг. «Дойти до вершины можно только пешком. Путь на Курыксар не входит в туристские маршруты заповедника, так что идти было сложно, особенно когда приходилось перелезать через поваленные деревья с грузом на плечах. Путь до вершины, учитывая неровность тропы, 6 км, занял у нас около 5 с половиной часов», - рассказал сотрудник заповедника Сергей Чекменев, который возглавлял группу. Всего в доставке оборудования участвовали 6 человек. В дальнейшем им предстоит поднять на вершину солнечные панели, ветрогенератор и аккумуляторы.
Хребет Курыксар находится на территории заповедника «Вишерский», его северный склон круто обрывается. Благодаря этому с вершины хребта Курыксар четко прослеживается линия на кордоны Круглая Ямка и Лыпья.

Обеспечение скоростной связью кордонов заповедника - совместный проект заповедника и компании «Интернет Плюс». Павел Бахарев пояснил, что финансовые затраты на этот проект в 3-4 раза ниже, чем на установку спутниковой аппаратуры на каждом кордоне и на туристском маршруте.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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