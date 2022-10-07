В Лысьве судебные приставы взыскали компенсацию за моральные страдания семьи, потерявшей родственницу

10.06 Понедельник, 10 октября 2022
Пермский край: новости дня
Близкие погибшей в аварии женщины долгое время не могли получить компенсацию морального вреда от водителя, который был за рулем автомобиля. Ранее гражданам было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку следствием было доказано, что обе стороны были виноваты в происшествии. 65-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте на трассе возле Чусовского моста и водитель не имел технической возможности предотвратить ДТП.

Семья, потерявшая мать и бабушку, подала гражданский иск к водителю с требованием компенсировать им моральный вред от смерти родственницы. Суд постановил выплатить пострадавшей стороне 350 тыс. рублей.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, но гражданин не торопился загладить причиненный вред. Тогда судебный пристав обратил взыскание на расчетные счета гражданина, но денежных средств на них оказалось недостаточно для полного погашения имеющегося долга. После длительного разговора с работником органа принудительного исполнения неплательщик понял, что в его случае лучше незамедлительно выплатить полагающиеся взыскателю деньги, не дожидаясь применения остальных мер принудительного исполнения.

Мужчина единовременно внес необходимую сумму на депозитный счет отделения судебных приставов. После перечисления суммы взыскателю исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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