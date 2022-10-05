Росреестр Прикамья объясняет, почему права на недвижимость должны быть зарегистрированы в законном порядке

12.58 Пятница, 7 октября 2022
Пермский край: новости дня
Пермский край входит в пятерку лидеров среди регионов Российской Федерации по регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости, на первом месте по снятию с учета несуществующих объектов недвижимости.

Управление Росреестра по Пермскому краю совместно с органами местного самоуправления и ведомствами Пермского края проводят работу по установлению собственников ранее учтенных объектов недвижимости. Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года.

Многие жители уже привели в порядок свои документы на дома, квартиры и земельные участки. Всего за это время в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрированы права на ранее учтенные объекты недвижимости в отношении 33896 объектов.

Самыми активными оказались правообладатели объектов недвижимости в Пермском – 7702 объекта, Березниковском – 3826 объектов и Соликамском городских округах – 2797 объектов.

Заместитель руководителя Управления Лариса Пьянкова отмечает, что незарегистрированная недвижимость может стать объектом мошеннических действий, быть признана бесхозяйной и передана другому владельцу. Владельцы объектов капитального строительства могут попасть под проверку контрольно-надзорных органов как возможные нарушители земельного законодательства. Земельные участки могут быть изъяты для муниципальных и государственных нужд для развития территории и использования объекта в рамках реализации различных социальных программ. Сейчас в краевой столице формируются новые территории под комплексное развитие. Владельцы незарегистрированной недвижимости, например, гаражных боксов или зданий, не смогут претендовать на получение компенсации.

Документы на недвижимость могут быть просто потеряны или стать ветхими. В этом случае свое право собственности придется подтверждать в судебном порядке. И у наследников неоформленного недвижимого наследства могут возникнуть проблемы.

«Поэтому призываем правообладателей объектов недвижимости самостоятельно осуществить государственную регистрацию ранее возникшего права. Проще всего это сделать в любом офисе многофункционального центра «Мои документы», куда нужно прийти с паспортом и правоустанавливающими документами на объект и оформить соответствующее заявление. Не нужно бояться временных или денежных затрат, - подчеркивает Лариса Владимировна, - в МФЦ алгоритм работы с такими заявлениями четкий, специалисты центров оказывают всем обратившимся необходимую помощь, также по всем возникающим вопросам проконсультируют специалисты местных администраций края. Важно, что государственная пошлина за регистрацию ранее возникшего права сейчас не взимается. Права должны быть зарегистрированы для того, чтобы исключить все риски и спокойно владеть своей недвижимостью».

На первое сентября текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о выявленных правообладателях в отношении 2713 объектов недвижимости. Работа начата с момента вступления в силу Федерального закона № 518-ФЗ, определившего порядок выявления правообладателей, – 29 июня 2021 года.

В лидерах Пермский муниципальный округ - 678 объектов, Соликамский городской округ – 322 объекта и Краснокамский городской округ – 270 объектов недвижимости.

Также на основании подготовленных местными администрациями актов осмотра снято с кадастрового учета 46839 ранее учтенных объектов, прекративших свое существование на местности – разрушенных, снесенных, пострадавших от пожара и пр. Наводится порядок в госреестре, освобождающиеся земельные участки могут снова вовлекаться в гражданский оборот, предоставляться под застройку.

Наибольшее количество объектов снято с учета в Кунгурском городском округе – 6427 объектов, Кизеловском городском округе –5475 объектов и Краснокамском городском округе – 2828 объектов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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