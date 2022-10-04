«Горьковка» открыла выставку к 70-летию Владимира Путина

12.29 Пятница, 7 октября 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня в отделе социально-экономической литературы пермской краевой библиотеки им. Горького начала работать книжная экспозиция «Президент России».

7 октября президент РФ В. В. Путин отмечает свой юбилей. К этому событию сотрудники «Горьковки» приурочили выставку литературы о его жизни и политической деятельности.

Наибольший интерес может вызвать книга «Род президента В. В. Путина», основанная на документах и фотографиях из государственных архивов. Книга дополнена вкладышем «Родословное древо президента России». Помимо этого о семье и друзьях Владимира Владимировича можно узнать из книги его учительницы Веры Гуревич «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя» и книги «Владимир Путин. История жизни» под авторством Олега Блоцкого.

Основная часть книжной экспозиции посвящена В. В. Путину как президенту России. Среди этих изданий - книги с прямой речью Путина, книги о взаимодействии «путинской России» с другими станами, книги с мнением президента по тем или иным вопросам в развитии нашей страны.

Выставка работает до 23 октября в отделе социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 16+.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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