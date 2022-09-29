В Прикамье будут судить мужчину, по вине которого жители трех населенных пунктов остались без воды на сутки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Краснокамске закончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Майский. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчине предъявлено обвинение в покушении на кражу и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.В мае фигурант на личном фронтальном погрузчике приехал порыбачить на берег реки Сын. Поблизости он обнаружил железобетонное кольцо диаметром около полутора метров и решил его похитить, хотя внутри кольца находилась задвижка водопровода. Злоумышленник подцепил ковшом автопогрузчика железобетонное кольцо и попытался поднять его. В результате зацепил задвижку, что привело к ее разгерметизации, потекла вода. Из-за этого повреждения прекратилась подача воды в поселок Майский, село Усть-Сыны, деревню Карабаи и на животноводческое предприятие. Фигурант испугался, что повредил трубопровод, и скрылся с места происшествия.В результате этих преступных действий понадобились ремонтно-восстановительные работы на основном водоводе предприятия общей стоимостью около 187 тысяч рублей.Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.