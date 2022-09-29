В Прикамье будут судить мужчину, по вине которого жители трех населенных пунктов остались без воды на сутки

13.20 Четверг, 6 октября 2022
Пермский край: новости дня
В Краснокамске закончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Майский. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчине предъявлено обвинение в покушении на кражу и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

В мае фигурант на личном фронтальном погрузчике приехал порыбачить на берег реки Сын. Поблизости он обнаружил железобетонное кольцо диаметром около полутора метров и решил его похитить, хотя внутри кольца находилась задвижка водопровода. Злоумышленник подцепил ковшом автопогрузчика железобетонное кольцо и попытался поднять его. В результате зацепил задвижку, что привело к ее разгерметизации, потекла вода. Из-за этого повреждения прекратилась подача воды в поселок Майский, село Усть-Сыны, деревню Карабаи и на животноводческое предприятие. Фигурант испугался, что повредил трубопровод, и скрылся с места происшествия.

В результате этих преступных действий понадобились ремонтно-восстановительные работы на основном водоводе предприятия общей стоимостью около 187 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На свердловской трассе автомобиль насмерть сбил пешехода
29 сентября 2022
В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова
30 сентября 2022
Мобилизованного 59-летнего свердловчанина с гипертонией и диабетом вернули домой
27 сентября 2022
Свердловчанину вынесли приговор за разбойное нападение на женщину, кражи и угон автомобиля
06 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:20 В Прикамье будут судить мужчину, по вине которого жители трех населенных пунктов остались без воды на сутки
12:55 Разработка ученого Пермского Политеха поможет повысить эффективность бизнеса
12:40 В Перми пройдет форум «Православие и мир в XXI веке»
10:01 В Прикамье судебные приставы проконтролировали выплату уголовного штрафа за изготовление незаконных веществ
14:45 В Москве открывается выставка «Кладовая Прикамья»
13:11 В Пермском Политехе пройдет научный форум с участием зарубежных ученых
13:02 «Горьковка» расскажет пермякам о Николае Славянове и Сергее Королеве
09:57 В Перми судебные приставы восстановили права работника
13:22 Жительница Прикамья осуждена за совершение двух краж
12:54 В Пермском крае завершились работы по государственной инвентаризации лесов
12:45 В Пермском Политехе пройдет международная конференция в сфере транспортного комплекса
10:52 Судебные приставы Перми примкнули к экологической инициативе
13:28 Житель Прикамья сам пришел с повинной к хозяйке угнанного им автомобиля
13:01 Модель ученых Пермского Политеха спрогнозирует дефекты при лазерной порошковой наплавке
12:53 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
12:34 В Главном управлении ФССП России по Пермскому краю отметили День семьи
17:04 Продолжается подготовка к VII Городскому историческому форуму «Город Пермь – 300 лет в истории России»
12:47 Кадастровая палата по Пермскому краю объяснила, почему в выписке из ЕГРН могут отображаться чужие объекты недвижимости
12:39 Изобретение ученого Пермского Политеха повысит эффективность обработки титана и полимерных композитов
10:43 Прикамец на 4 месяца стал пешеходом из-за долга перед дочерью
13:39 Система ученых Пермского Политеха поможет более экономично и качественно возводить монолитные дома в холодное время года
Все новости
14:09 RT: в отношении Владимира Кара-Мурзы* завели дело о госизмене
13:45 Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 34, среди них 22 ребенка
13:26 Reuters: в Таиланде произошла стрельба в детском саду, погибли более 30 человек
13:02 В СПЧ проверят сообщения о том, что мобилизованных заставляют подписывать бессрочные контракты
12:28 Мобилизованным не будут компенсировать расходы на покупку экипировки и медикаментов
11:31 Путин внес изменения в Указ об отсрочке от мобилизации для учащихся
10:56 В Совбезе Беларуси заявили, что мобилизационные сборы в стране проводятся «для восстановления навыков»
22:24 Как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга
11:01 На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг свежемороженой рыбы на человека
10:20 Глава Союза журналистов Карелии уехал из России
09:16 В Новосибирском военном училище умер один из мобилизованных
08:56 Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице
18:25 Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ
17:27 Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
16:57 51-летний житель Омска получил два года условно за унижение достоинства женщин
16:05 Глава Владимирской области: за неделю вернулись домой 72 мобилизованных по ошибке
15:40 В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву
15:14 В Тыве семьям мобилизованных выдадут по барану, два мешка с картошкой и 50 кг муки
14:11 РПЦ: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, все встречи отменены
13:59 Челябинский губернатор предложил собрать для мобилизованных спальные мешки, свой он уже передал
12:55 Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK