Разработка ученого Пермского Политеха поможет повысить эффективность бизнеса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня растет спрос на компьютерные автоматизированные системы поддержки принятия решений и обработки информации для достижения значительного улучшения показателей эффективности предприятия, таких как стоимость продукта или услуги, качество и обслуживание. Главными требованиями к таким системам является скорость и качество принимаемых решений, согласованность и адаптивность к изменяющимся условиям применения. Ученый Пермского Политеха разработал нотацию (событийную цепочку процессов) для создания имитационных моделей, которые расширяют перечень вероятных событий с возможностью их замены на лучшие решения за счет взаимодействия с процессами, протекающими на рынке.Исследование опубликовано в высокорейтинговом журнале «Automatic Documentation and Mathematical Linguistics» 2022 года.Создание новой имитационной модели заключается в необходимости переосмысления и переделке бизнес- и информационных процессов для значительного повышения производительности как крупного предприятия, так и малого бизнеса. Кроме того, система дает возможность изучать процессы, протекающие в районах с отсутствием масштабного бизнеса и сильными взаимосвязями между его организациями.— Для создания структурно-функциональной имитационной модели конкретного предприятия нам необходимо учесть следующие параметры: свойства, результат, объект, начальное состояние и функциональное наполнение блоков, которые формируются исходя из потребностей организации. Полученная модель, применяя статистические методы изучения информационных процессов, расширяет перечень возможных событий с возможностью их замены на лучшие решения за счет взаимодействия с процессами, протекающими на рынке, — сообщает доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации Леонид Мыльников.Полученная ученым модель упорядочивает протекающие процессы на предприятии и исследует их результативность с помощью имитационного моделирования и статистического анализа. Помимо этого, новая нотация позволяет учитывать влияние субъекта управления (например, руководителя).Данная событийная цепочка процессов развивает идеи, заложенные в таких нотациях, как BPMN, eEPC, IDEF, и может успешно их заменять.