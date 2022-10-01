Разработка ученого Пермского Политеха поможет повысить эффективность бизнеса
Пермский край: новости дня
Сегодня растет спрос на компьютерные автоматизированные системы поддержки принятия решений и обработки информации для достижения значительного улучшения показателей эффективности предприятия, таких как стоимость продукта или услуги, качество и обслуживание. Главными требованиями к таким системам является скорость и качество принимаемых решений, согласованность и адаптивность к изменяющимся условиям применения. Ученый Пермского Политеха разработал нотацию (событийную цепочку процессов) для создания имитационных моделей, которые расширяют перечень вероятных событий с возможностью их замены на лучшие решения за счет взаимодействия с процессами, протекающими на рынке.
Исследование опубликовано в высокорейтинговом журнале «Automatic Documentation and Mathematical Linguistics» 2022 года.
Создание новой имитационной модели заключается в необходимости переосмысления и переделке бизнес- и информационных процессов для значительного повышения производительности как крупного предприятия, так и малого бизнеса. Кроме того, система дает возможность изучать процессы, протекающие в районах с отсутствием масштабного бизнеса и сильными взаимосвязями между его организациями.
— Для создания структурно-функциональной имитационной модели конкретного предприятия нам необходимо учесть следующие параметры: свойства, результат, объект, начальное состояние и функциональное наполнение блоков, которые формируются исходя из потребностей организации. Полученная модель, применяя статистические методы изучения информационных процессов, расширяет перечень возможных событий с возможностью их замены на лучшие решения за счет взаимодействия с процессами, протекающими на рынке, — сообщает доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации Леонид Мыльников.
Полученная ученым модель упорядочивает протекающие процессы на предприятии и исследует их результативность с помощью имитационного моделирования и статистического анализа. Помимо этого, новая нотация позволяет учитывать влияние субъекта управления (например, руководителя).
Данная событийная цепочка процессов развивает идеи, заложенные в таких нотациях, как BPMN, eEPC, IDEF, и может успешно их заменять.
Исследование опубликовано в высокорейтинговом журнале «Automatic Documentation and Mathematical Linguistics» 2022 года.
Создание новой имитационной модели заключается в необходимости переосмысления и переделке бизнес- и информационных процессов для значительного повышения производительности как крупного предприятия, так и малого бизнеса. Кроме того, система дает возможность изучать процессы, протекающие в районах с отсутствием масштабного бизнеса и сильными взаимосвязями между его организациями.
— Для создания структурно-функциональной имитационной модели конкретного предприятия нам необходимо учесть следующие параметры: свойства, результат, объект, начальное состояние и функциональное наполнение блоков, которые формируются исходя из потребностей организации. Полученная модель, применяя статистические методы изучения информационных процессов, расширяет перечень возможных событий с возможностью их замены на лучшие решения за счет взаимодействия с процессами, протекающими на рынке, — сообщает доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации Леонид Мыльников.
Полученная ученым модель упорядочивает протекающие процессы на предприятии и исследует их результативность с помощью имитационного моделирования и статистического анализа. Помимо этого, новая нотация позволяет учитывать влияние субъекта управления (например, руководителя).
Данная событийная цепочка процессов развивает идеи, заложенные в таких нотациях, как BPMN, eEPC, IDEF, и может успешно их заменять.
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