В Перми пройдет форум «Православие и мир в XXI веке»
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По благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, 11 октября в рамках визита заместителя главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константина Малофеева пройдет ряд ключевых для региона мероприятий.
Центральным и значимым событием визита станет I пермский форум «Православие и мир в XXI веке».
Участниками форума станут представители органов власти, духовенства, бизнеса, общественных объединений, образовательных учреждений, студенчества, которые обсудят тему православия и консерватизма как идейную основу общества.
Целями и задачами Всемирного русского народного собора являются объединение русского народа, возрождение национального самосознания, укрепление российской государственности.
В программе форума примут участие глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев; советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Дугин.
В рамках форума состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве между структурами Пермского края, города Перми и Международной общественной организацией «Всемирный русский народный собор» в области образования, науки и просвещения.
Форум состоится в Органном концертном зале (г. Пермь, ул. Ленина, 51б). Начало в 13.00.
Центральным и значимым событием визита станет I пермский форум «Православие и мир в XXI веке».
Участниками форума станут представители органов власти, духовенства, бизнеса, общественных объединений, образовательных учреждений, студенчества, которые обсудят тему православия и консерватизма как идейную основу общества.
Целями и задачами Всемирного русского народного собора являются объединение русского народа, возрождение национального самосознания, укрепление российской государственности.
В программе форума примут участие глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев; советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Дугин.
В рамках форума состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве между структурами Пермского края, города Перми и Международной общественной организацией «Всемирный русский народный собор» в области образования, науки и просвещения.
Форум состоится в Органном концертном зале (г. Пермь, ул. Ленина, 51б). Начало в 13.00.
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