В Прикамье судебные приставы проконтролировали выплату уголовного штрафа за изготовление незаконных веществ

10.01 Четверг, 6 октября 2022
Пермский край: новости дня
Житель с. Мосино Пермского края решил попробовал свои силы в сельском хозяйстве. Для этого он организовал в овощной яме частного дома небольшую оранжерею. Вот только вместо овощей, ягод или цветов, аграрий выращивал растения, которые запрещены на территории Российской Федерации.

Ботаника-любителя задержали в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Полицейские нашли в автомобиле нарушителя более 6 гр. марихуаны. При осмотре домовладения была обнаружена теплица, где мужчина культивировал запрещенные растения. Всего в оранжерее находился 21 куст конопли.

Суд признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 228 и ч.1 ст. 231 УК РФ «Изготовление, хранение и культивирование растений, содержащих наркотические вещества». В качестве наказания мужчине был назначен уголовный штраф в размере 50 тыс. рублей. От более сурового наказания нарушителя избавил тот факт, что сырье он производил для личного пользования и продажей наркотических средств не занимался.

Приговор суда поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства лично уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требований исполнительного листа, уголовный штраф может быть заменен на другой вид наказания. Мужчина также был проинформирован о праве обратиться в суд за рассрочкой по уплате штрафа.

Здраво оценив свои финансовые возможности, нарушитель решил воспользоваться возможностью выплатить положенную сумму по частям. Свое ходатайство он мотивировал тем, что имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей и недавно перенес тяжелое заболевание, которое потребует длительного восстановления. Определением суда осужденному была предоставлена рассрочка исполнения наказания.
Должник добросовестно выплачивал положенную сумму в течение 5 месяцев. После внесения последнего платежа исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Первоуральске вынесли приговор мужчине за незаконный оборот наркотиков
28 сентября 2022
В аэропорту Кольцово поймали пытавшегося провести почти 100 флаконов духов мужчину
05 октября 2022
В Свердловскую область пытались провести зараженные семена из Европы
05 октября 2022
Жители Свердловской области стали меньше питаться
03 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:01 В Прикамье судебные приставы проконтролировали выплату уголовного штрафа за изготовление незаконных веществ
14:45 В Москве открывается выставка «Кладовая Прикамья»
13:11 В Пермском Политехе пройдет научный форум с участием зарубежных ученых
13:02 «Горьковка» расскажет пермякам о Николае Славянове и Сергее Королеве
09:57 В Перми судебные приставы восстановили права работника
13:22 Жительница Прикамья осуждена за совершение двух краж
12:54 В Пермском крае завершились работы по государственной инвентаризации лесов
12:45 В Пермском Политехе пройдет международная конференция в сфере транспортного комплекса
10:52 Судебные приставы Перми примкнули к экологической инициативе
13:28 Житель Прикамья сам пришел с повинной к хозяйке угнанного им автомобиля
13:01 Модель ученых Пермского Политеха спрогнозирует дефекты при лазерной порошковой наплавке
12:53 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
12:34 В Главном управлении ФССП России по Пермскому краю отметили День семьи
17:04 Продолжается подготовка к VII Городскому историческому форуму «Город Пермь – 300 лет в истории России»
12:47 Кадастровая палата по Пермскому краю объяснила, почему в выписке из ЕГРН могут отображаться чужие объекты недвижимости
12:39 Изобретение ученого Пермского Политеха повысит эффективность обработки титана и полимерных композитов
10:43 Прикамец на 4 месяца стал пешеходом из-за долга перед дочерью
13:39 Система ученых Пермского Политеха поможет более экономично и качественно возводить монолитные дома в холодное время года
13:28 В «Ретро-Гараже» наградили спикеров и докладчиков индустриального фестиваля «Наследники горнозаводской цивилизации»
13:19 Международный день музыки «Горьковка» будет отмечать больше недели
09:44 Желание показать детям историческую родину побудило должника погасить многотысячную задолженность
Все новости
22:24 Как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга
11:01 На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг свежемороженой рыбы на человека
10:20 Глава Союза журналистов Карелии уехал из России
09:16 В Новосибирском военном училище умер один из мобилизованных
08:56 Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице
18:25 Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ
17:27 Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
16:57 51-летний житель Омска получил два года условно за унижение достоинства женщин
16:05 Глава Владимирской области: за неделю вернулись домой 72 мобилизованных по ошибке
15:40 В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву
15:14 В Тыве семьям мобилизованных выдадут по барану, два мешка с картошкой и 50 кг муки
14:11 РПЦ: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, все встречи отменены
13:59 Челябинский губернатор предложил собрать для мобилизованных спальные мешки, свой он уже передал
12:55 Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
11:49 С мобилизованных могут снять запрет заниматься предпринимательством
11:29 В Красноярском крае родители держали 13-летнюю дочь на цепи, отец задержан
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 10 октября
10:46 В Финляндии вступил в силу запрет для въезда туристов из России
10:25 В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов
13:30 Разброд и шагание
10:58 Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK