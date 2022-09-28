В Прикамье судебные приставы проконтролировали выплату уголовного штрафа за изготовление незаконных веществ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель с. Мосино Пермского края решил попробовал свои силы в сельском хозяйстве. Для этого он организовал в овощной яме частного дома небольшую оранжерею. Вот только вместо овощей, ягод или цветов, аграрий выращивал растения, которые запрещены на территории Российской Федерации.Ботаника-любителя задержали в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Полицейские нашли в автомобиле нарушителя более 6 гр. марихуаны. При осмотре домовладения была обнаружена теплица, где мужчина культивировал запрещенные растения. Всего в оранжерее находился 21 куст конопли.Суд признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 228 и ч.1 ст. 231 УК РФ «Изготовление, хранение и культивирование растений, содержащих наркотические вещества». В качестве наказания мужчине был назначен уголовный штраф в размере 50 тыс. рублей. От более сурового наказания нарушителя избавил тот факт, что сырье он производил для личного пользования и продажей наркотических средств не занимался.Приговор суда поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства лично уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требований исполнительного листа, уголовный штраф может быть заменен на другой вид наказания. Мужчина также был проинформирован о праве обратиться в суд за рассрочкой по уплате штрафа.Здраво оценив свои финансовые возможности, нарушитель решил воспользоваться возможностью выплатить положенную сумму по частям. Свое ходатайство он мотивировал тем, что имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей и недавно перенес тяжелое заболевание, которое потребует длительного восстановления. Определением суда осужденному была предоставлена рассрочка исполнения наказания.Должник добросовестно выплачивал положенную сумму в течение 5 месяцев. После внесения последнего платежа исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.