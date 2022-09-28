В Москве открывается выставка «Кладовая Прикамья»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 октября, во Всероссийском научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря (Москва) состоится открытие выставки «Кладовая Прикамья», на которой представлены уникальные произведения светского и религиозного искусства из собрания Пермской художественной галереи. Выставка приурочена к 100-летию Пермской художественной галереи и 150-летию со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря, основателя Центра.«Практически вся вековая история нашего музея связана с именем И.Э. Грабаря, который сотрудничал с галереей на всех этапах ее формирования и складывания в целостный организм, − подчеркивает директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. – При участии Грабаря проходили экспедиции по изучению северных территорий Пермского края. Это позволило впоследствии получить ценные произведения древнерусского искусства в фонды галереи. Благодаря этой деятельности были спасены от уничтожения и расхищения редкие памятники иконописи и деревянной скульптуры из закрывавшихся храмов».Центром московской экспозиции стало двухметровое распятие ХVIII века. Скульптура была найдена в одном из деревенских храмов Карагайского района Пермской области в 1927 году. Всего на выставке в Москве представлено более 40 произведений искусства из Пермской галереи, бережно отреставрированных профессиональными руками сотрудников Центра имени Грабаря. Среди них — живописные полотна западноевропейских художников ХV-ХVIII веков, одно из которых в процессе реставрации получило новую атрибуцию. Речь идет о работе Джованни Панини «Крещение римлян апостолом Петром», принадлежавшей когда-то семье князей Барятинских. Эксперты-искусствоведы с помощью исследований, проведенных в лаборатории рентгенографии, пришли к выводу, что работа на самом деле принадлежит кисти более старшего современника Панини, итальянского художника Альберто Карльери.Графика представлена в основном работами ХIХ века. Время особенно беспощадно к произведениям, выполненным на бумаге. Тем интереснее будет сравнить фото до реставрации с тем, как выглядят экспонаты в настоящий момент.Дмитрий Сергеев, генеральный директор Реставрационного центра Грабаря, убежден, что выставка «Кладовая Прикамья» знаменует веху в совместной работе Пермской галереи и реставрационного центра, а также символически выстраивает мост сотрудничества в будущее.Для зрителей экспозиция открыта с 6 октября по 2 декабря 2022 года по адресу: улица Радио, дом 17, корпус 6.