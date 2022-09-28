«Горьковка» расскажет пермякам о Николае Славянове и Сергее Королеве

13.02 Среда, 5 октября 2022
Пермский край: новости дня
В Пермской краевой библиотеке им. Горького открылись книжные выставки, посвященные выдающимся ученым.

Экспозиция «Николай Славянов: инженер, ученый, изобретатель» приурочена к 125-летию со дня смерти знаменитого изобретателя XIX века в области прикладной электротехники. С именем Славянова связаны электродуговая сварка посредством плавки металлического электрода, полуавтомат для нее, сварочный генератор. Он причастен к созданию и усовершенствованию доменных печей, водонапорных башен, перекрытий производственных площадок, железнодорожных мостов, маяков, боевых снарядов. Большинство изобретений сделаны в период работы Славянова на Пермских пушечных заводах в Мотовилихе. О жизни и деятельности русского изобретателя, истории изобретений, основных трудах Николая Гавриловича, начиная с прижизненных публикаций и до настоящего времени, его производственной деятельности повествуется в книгах и периодических изданиях выставки: Н. Г. Славянов. «Труды и изобретения» и «Электрическая отливка металлов»; А. А. Чеканов «Родоначальники электросварки»; «Слово о Славянове»; «Славянов - выдающийся деятель науки и техники»; А. К. Шарц «Электросварка - русское изобретение» и др.

Выставка работает в холле 1 этажа до 31 октября, 16+.

Выставка «Пионер космической эры» посвящена 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Это знаменательное событие произошло 4 октября 1957 года. На книжной выставке предлагают познакомиться с книгами о первом полете искусственного спутника Земли: А. Алексимов «4 октября 1957 года», «Семь побед в космосе», «История космических полетов». Ключевая фигура в освоении человеком космоса, основатель практической космонавтики – Сергей Павлович Королев. Библиотекари Горьковки подобрали для экспозиции литературу о создателе космической техники и его коллегах. Это книги Я. Голованова «Королев. Факты и мифы», М. Реброва «С. П. Королев. Жизнь и необыкновенная судьба» и другие.

Отдел естественнонаучной и технической литературы (правое крыло, 4 этаж), до 31октября, 12+.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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