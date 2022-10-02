В Перми судебные приставы восстановили права работника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы обязали работодателя внести в трудовую книжку записи о приеме на работу и увольнении, а также произвести предусмотренные законодательством отчисления в Пенсионный фонд РФ и налоговый орган.В отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ об обязании индивидуального предпринимателя, занимающегося пошивом спортивной одежды, внести в трудовую книжку работницы записи о приеме на работу в должности дизайнера и об ее увольнении. Фактически пермячка проработала в компании более 5 месяцев, однако работодатель отказывался оформить ее надлежащим образом. Кроме того, согласно решению суда, должник обязан внести за сотрудницу отчисления в соответствующие фонды.Судебный пристав надлежащим образом уведомил предпринимателя о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных штрафных санкциях за неисполнение решения суда в установленный законом срок.Не желая нести дополнительные расходы, должник поторопился исполнить возложенные на него обязательства. Соответствующие записи в трудовую книжку внесены, отчисления в Пенсионный фонд РФ и налоговый орган произведены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.