Жительница Прикамья осуждена за совершение двух краж

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Суксуне вынесен приговор 31-летней местной жительнице. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина признана виновной в совершении двух краж.В июне прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о пропаже сотового телефона и денег. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к хищению причастна знакомая заявителя.Установлено, что фигурантка поругалась с сожителем и попросилась к потерпевшему переночевать, а тот согласился. Вечером они вместе выпили, а потом уснули. Утром злоумышленница убедилась, что хозяин дома еще спит, взяла со стола телефон и тысячу рублей и ушла. Впоследствии похищенный телефон она подарила сожителю. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 26 тысяч рублей.Во время следствия была установлена причастность фигурантки к совершению еще одной кражи. В марте она в течение недели жила у другого знакомого. Дождавшись подходящего момента, когда хозяин вышел из дома, женщина достала из-под клеенки на кухонном столе паспорт мужчины, зная, что там он хранит деньги. Гостья похитила 8 тысяч рублей и скрылась с места преступления на такси.Суд назначил злоумышленнице 360 часов обязательных работ.