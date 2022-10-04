В Пермском крае завершились работы по государственной инвентаризации лесов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Рослесинфорг завершил работы по государственной инвентаризации лесов на территории Пермского края. Пермский и Уральский филиалы организации провели закладку пробных площадей на территории 1,6 млн га в 13 муниципальных районах.Государственная инвентаризация лесов помогает оценивать и актуализировать информацию о состоянии лесов в регионе более чем по 100 показателям.«В Пермском крае лесами покрыто свыше 70% всей площади региона. Благодаря государственной инвентаризации можно определить, какие виды деревьев встречаются в лесу, их возраст, диаметр, тип кроны и основные виды повреждений. Кроме того, проведение работ позволяет уточнить, приживаются ли недавно посаженные насаждения, растет ли запас углерода в лесах с учетом возраста деревьев и условий, в которых они произрастают. В рамках существующей климатической повестки это особенно актуально, ведь область занимает первое место по уровню поглощения углекислого газа в ПФО и входит в десятку лидирующих по России», – отметил директор Пермского филиала Рослесинфорга Евгений Большаков.В этом году постоянные пробные площади были заложены на территории Осинского, Пермского, Частинского, Большесосновского, Еловского, Красновишерского, Октябрьского, Очерского, Уинского, Чердынского и Чернушинского муниципальных районов, а также Оханского и Пермского городских округов Пермской области.«Всего с июня по сентябрь 2022 года в рамках проведения работ по государственной инвентаризации лесов в Пермском крае было заложено 419 постоянных пробных площадей силами четырех полевых бригад двух филиалов. Все запланированные на текущий год работы в регионе выполнены в полном объеме», - уточнил директор Уральского филиала Рослесинфорга Максим Уткин.