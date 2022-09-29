В Пермском Политехе пройдет международная конференция в сфере транспортного комплекса
Пермский край: новости дня
С 10 по 11 ноября Российская академия транспорта совместно с механико-технологическим и строительным факультетами Пермского Политеха проведут ежегодную Международную научно-практическую конференцию «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе». Заявки на участие и материалы для опубликования принимаются до 10 октября.
Планируется работа более 100 участников: ученые из Перми, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, представители органов государственной власти, министерства транспорта Пермского края и представители бизнеса в транспортном комплексе.
В рамках работы конференции будут организованы круглые столы для обсуждения актуальных вопросов в транспортной отрасли с участием научного сообщества, административных и государственных служащих, представителей бизнеса.
По результатам мероприятия будет издан сборник материалов, индексируемый РИНЦ. Лучшие научные труды будут опубликованы в научном журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология», входящем в перечень журналов ВАК.
Работа будет распределена на секции:
- Модернизация наземных транспортно-технологических машин и комплексов.
- Инновации на транспорте. Электрический и беспилотный транспорт.
- Урбанистика. Охрана окружающей среды. Техносферная безопасность.
- Модернизация, эксплуатация, строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов, тоннелей, аэродромов, трубопроводов, зданий и сооружений дорожной инфраструктуры.
- Подготовка специалистов транспортной отрасли в свете реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (секция для участников из учреждений среднего профессионального образования).
Планируется работа более 100 участников: ученые из Перми, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, представители органов государственной власти, министерства транспорта Пермского края и представители бизнеса в транспортном комплексе.
В рамках работы конференции будут организованы круглые столы для обсуждения актуальных вопросов в транспортной отрасли с участием научного сообщества, административных и государственных служащих, представителей бизнеса.
По результатам мероприятия будет издан сборник материалов, индексируемый РИНЦ. Лучшие научные труды будут опубликованы в научном журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология», входящем в перечень журналов ВАК.
Работа будет распределена на секции:
- Модернизация наземных транспортно-технологических машин и комплексов.
- Инновации на транспорте. Электрический и беспилотный транспорт.
- Урбанистика. Охрана окружающей среды. Техносферная безопасность.
- Модернизация, эксплуатация, строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов, тоннелей, аэродромов, трубопроводов, зданий и сооружений дорожной инфраструктуры.
- Подготовка специалистов транспортной отрасли в свете реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (секция для участников из учреждений среднего профессионального образования).
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