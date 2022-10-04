Судебные приставы Перми примкнули к экологической инициативе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В последний день сентября сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю внесли существенный вклад в озеленение родного города. Под руководством сотрудников МКУ «Зеленое городское хозяйство» работники органа принудительного исполнения приняли участие в создании питомника древесно-кустарниковых растений по полному циклу: от семян до крупномерных саженцев.Судебные приставы высадили более 150 саженцев, которые со временем окрепнут и обретут свое место на улицах и в скверах г. Перми.Не так давно столица Пермского края была признана самым зеленым городом в России. Для сохранения этого звания был создан питомник растений, в котором юные деревца набирают силу, чтобы потом радовать пермяков и гостей города своими зелеными кронами. Но для того, чтобы единовременно высадить большое количество деревьев необходимо потратить 300 человеко-часов, поэтому сотрудники МКУ «Городское зеленое хозяйство» решили попросить помощи у всех неравнодушных. В желающих не было недостатка. Всего за несколько часов деревья заполнили территорию питомника. Основательно подготовив растения к зиме, судебные приставы пообещали вернуться весной, когда придет время высаживать хвойные деревья.