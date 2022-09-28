Житель Прикамья сам пришел с повинной к хозяйке угнанного им автомобиля

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чернушке в дежурную часть полиции поступило сообщение от 31-летней местной жительницы о пропаже автомобиля «Тойота Рав 4» стоимостью около миллиона рублей, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Заявительница сообщила, что вечером припарковала иномарку возле дома, а утром не нашла ее на месте.На месте преступления полицейские обнаружили, что подозреваемый сам явился к хозяйке машины с повинной и очень раскаивается. Он объяснил, что был пьян, шел по улице и заметил автомобиль. Он открыл дверь «Тойоты», но сигнализация не сработала. Затем молодой человек обнаружил, что машина оборудована системой запуска двигателя с кнопки без ключа. Тогда он сел за руль и поехал кататься, а затем оставил автомобиль возле кафе.Утром фигурант протрезвел и осознал, что он натворил. Через знакомых он узнал, кому принадлежит угнанная машина, и пришел извиниться и рассказать, где припарковал авто.Несмотря на искреннее раскаяние, 28-летнему подозреваемому придется ответить за содеянное. В отношении жителя Чернушки возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Расследование продолжается.