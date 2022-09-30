«Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки

12.53 Понедельник, 3 октября 2022
Пермский край: новости дня
Отдел социально-экономической литературы пермской библиотеки им. Горького открыл экспозиции ко Дню пожилого человека и к столетию социолога А. Зиновьева.

Выставка «Возраст под охраной государства» работает до 17 октября. Она приурочена к социально значимому празднику ― Дню пожилого человека. Тут представлены издания правовой, психологической и социологической направленности. Гости выставки могут изучить законодательство по вопросам социальной защиты и социального обслуживания, узнать больше о праве на страховую пенсию и в целом о пенсионном праве в РФ, о государственных программах по доступной среде. Особый интерес представляют издания с техниками по поддержанию работы организма и повышению умственной активности, познанию и принятию себя и своего возраста, а также книги об оказании помощи людям старшего поколения. 16+

Выставка «Патриарх отечественной социологии» открыта до 30 октября. В этом месяце исполняется 100 лет русскому социологу, философу и писателю Александру Александровичу Зиновьеву. К юбилею подготовлена экспозиция о жизни и творчестве известного писателя. Библиотекари подобрали книги под авторством самого юбиляра, среди них «Катастройка. Революция в Царьграде» ― две значимые повести в одной книге расскажут о проблемах в период правления М. Горбачева. В другой книге собраны публицистические работы А. Зиновьева последних лет. Помимо этого, на выставке представлена «Русская судьба, исповедь отщепенца» ― книга-автобиография, в которой автор рассказывает не только о своей жизни, но и анализирует процессы, происходившее в течение 70 лет в советской России. 16+

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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