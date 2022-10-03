В Главном управлении ФССП России по Пермскому краю отметили День семьи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Нет ничего приятнее, чем получить сладкий сюрприз в конце рабочего дня. Вдвойне приятнее, если угощение сделано руками родного ребенка. Именно такой подарок получили 30 сентября сотрудники ГУФССП по Пермскому краю.Маленькие коробочки с лакомством судебным приставам вручили прямо на рабочем месте. Все потому, что в Главном управлении ФССП России по Пермскому краю праздновали День семьи. Уже второй год в здание на ул. Советской Армии, 28 приходят маленькие гости - дети сотрудников ведомства. И каждый раз их ждет праздник, организованный профсоюзом ГУФССП по Пермскому краю.В этот раз ребята почувствовали себя настоящими мастерами кулинарного искусства. Под руководством шеф-повара они готовили популярный десерт из бисквита и начинок на любой цвет и вкус. Бенто-тортики, с заботой и любовью приготовленные для самых любимых людей, были разложены в яркие коробочки. Когда мастер-класс закончился, ребята тихо подходили к дверям кабинетов и осторожно стучались, не желая отвлекать родителей от их важной работы. Но в праздничный день можно было немного нарушить строгие правила и устроить небольшое чаепитие прямо на рабочем месте.