Продолжается подготовка к VII Городскому историческому форуму «Город Пермь – 300 лет в истории России»

17.04 Пятница, 30 сентября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошло второе заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Городского исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России».

Доклады о программных мероприятиях представили старший преподаватель кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования факультета музыки ПГГПУ Андрей Маткин, декан факультета правового и социально-педагогического образования педуниверситета, руководитель Института поддержки семейного воспитания Венера Коробкова, заместитель начальника управления общественных отношений аппарата гордумы Виталий Белобородов.

Часть мероприятий форума уже реализуется. В их числе – проект, посвященный основателю Перми Василию Татищеву, экскурсионный проект «История в Саквояже», стартовали также традиционные думские уроки.

Начальник отдела дополнительного образования и молодежной политики департамента образования Елизавета Аитова рассказала о научно-образовательном проекте «Молотов. Военные будни» и попросила помочь в поиске подходящей площадки.

«Так здорово: сразу же появился отклик, – отметила Елизавета Аитова. – Подключился и пермский архив, и муниципальные библиотеки, работа ведётся, я думаю, что наше образовательное событие пройдёт на ура!»

В рамках подготовки центрального мероприятия VII Городского исторического форума – научно-практической конференции – прошел круглый стол. В нем приняли участие члены оргкомитета форума, пермские историки и эксперты, доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета, ведущий научный сотрудник Уральского отделения Института истории и археологии РАН Константин Бугров. Участники круглого стола разработали ряд предложений – их рассмотрят на следующем заседании оргкомитета.

Так, предложено несколько вариантов концепции научно-практической конференции, в том числе «Уральский город в прошлом и настоящем». Еще одно предложение – включить в перечень тем «Цифровой город». В рамках этого направления работы об истории города могут быть представлены в социальных медиа.

Кроме того, на круглом столе обсудили предложение объединить в единую концепцию конференции, посвященные 300-летию Перми и Екатеринбурга. Эксперты поддержали идею выделить специализированную краеведческую секцию для школьников.

Участники акцентировали, что научно-практическую конференцию важно сделать интересной для широкого круга лиц, предусмотреть междисциплинарные секции и возможность участия не только профессиональных историков, но и энтузиастов, в том числе из других городов Прикамья и страны.

«Все мы видим сегодня, как важно знать свою историю, понимать истоки процессов, которые происходят сейчас, а начались десятилетия назад, – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Наш пермский форум открыт для всех специалистов и любителей истории, каждый год мы делаем свои, может быть, не эпохальные, но значимые, открытия, которые обогащают биографию Перми. Уверен, что и седьмой форум в этом плане будет результативным и поможет всем нам лучше понять прошлое, чтобы правильно выстраивать настоящее и будущее».

Напомним, городские исторические форумы проводятся в столице Прикамья с 2015 года. Прошлые форумы были посвящены 70-й и 75-й годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, 230-летию Пермской городской Думы, промышленному развитию Перми, пермским медицине и образованию, а также реке Каме.

Городской исторический форум направлен на развитие широкого интереса к прошлому Перми, людям и событиям, привлечение молодежи к изучению истории, стимулирование научной работы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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