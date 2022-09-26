Кадастровая палата по Пермскому краю объяснила, почему в выписке из ЕГРН могут отображаться чужие объекты недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Кадастровую палату по Пермскому краю поступил вопрос от жителя Прикамья о том, почему в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) отображаются не принадлежащие ему объекты недвижимости. Специалисты Кадастровой палаты помогли разобраться с этим вопросом.Речь идет о выписке из ЕГРН «о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости». Эта выписка относится к перечню выписок со сведениями ограниченного доступа. Другими словами, получить её может только собственник, представители органов государственной власти или органов местного самоуправления, залогодержатели, которым права на недвижимое имущество переданы в залог, суды и иные уполномоченные лица. В выписке содержится информация обо всех правах на объекты недвижимости когда-либо зарегистрированных собственником недвижимости.Чтобы подать запрос на получение данной выписки, необходимо в запросе указать ФИО, паспортные данные и СНИЛС правообладателя, чтобы избежать ошибок при получении сведений в виде выписке. Не указанные в запросе СНИЛС или паспортные данные могут привести к некорректному содержанию выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. В этом случае, в выписке отобразятся сведения об объектах недвижимости правообладателя с таким же именем, фамилией и отчеством, как и у гражданина, подававшего запрос на предоставление сведений.«Выписку о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости чаще всего заказывают в случаях, когда приходят уведомления об уплате налога на объект недвижимости, который был уже продан. Эту выписку можно запросить на определенную дату или за период. Поэтому, чтобы избежать неловких ситуаций и своевременно получать актуальную информацию о своей недвижимости, рекомендуем внести в ЕГРН сведения о своем номере СНИЛС и электронную почту, если этого еще не сделано. Сделать это можно в МФЦ или в личном кабинете на сайте Росреестра при наличии ЭЦП», – отмечает Елена Тимшина, и. о. директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.