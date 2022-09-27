Изобретение ученого Пермского Политеха повысит эффективность обработки титана и полимерных композитов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В настоящее время в авиа- и машиностроении из-за своей прочности и легкости особую популярность приобрели смешанные пакеты полимерных композиционных материалов с титановыми или алюминиевыми сплавами. Обработка таких многокомпонентных слоистых структур имеет ряд трудностей. При механической обработке довольно вязких титановых сплавов сильно повышается температура и происходит защемление режущего инструмента. В то же время полимерные композиционные материалы чувствительны к нагреву, что вызывает необходимость охлаждения зоны резания. Так как титановые сплавы относятся к важнейшим стратегическим конструкционным материалам для летательных аппаратов, создание смазки, повышающей эффективность обработки материала, является актуальной задачей. Жидкие смазочно-охлаждающие средства неприемлемы для этих целей из-за влагопоглощения полимерных композиционных материалов. Для решения этой проблемы ученый Пермского Политеха разработал новый уникальный состав твердой смазки. Отечественная разработка обладает высокими смазывающими и антифрикционными свойствами, а также более эффективна при механической обработке отверстий в деталях из труднообрабатываемых материалов.Зарегистрирован патент на разработку. Исследование выполнено в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».Особенность состава пермского ученого состоит в том, что твердая смазка, содержащая стеариновую кислоту и дисульфид молибдена, дополнительно содержит серу. Введение ее в состав позволило получить отличные результаты по качеству обработки и предотвратило заедание режущего инструмента, снизив трение и исключив налипание. Смазку использовали при сверлении отверстий и нарезании резьбы в заготовках из двух слоев титанового сплава и слоя полимерного композиционного материала, а именно, углепластика. Соотношения между компонентами твердой смазки были выбраны экспериментально после проведения многочисленных испытаний.– При испытаниях смазку наносили втиранием смазочного брикета на режущие поверхности инструмента, а именно на сверло и на поверхность метчика для нарезания резьбы. Эффективность твердой смазки на операциях сверления и резания удалось оценить по количеству обработанных отверстий до момента критического снижения их качества. Также результаты испытаний показали, что использование предложенной твердой смазки позволяет увеличить стойкость инструмента до 1,8 раз. С применением разработанного состава, режущий инструмент не заедало в заготовке. Испытания показали удовлетворительное качество нарезания резьбовых отверстий в титане, без заусенцев и задиров, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры инновационных технологий машиностроения Александр Дударев.По сравнению с другими смазочными средствами твердые технологические смазки имеют ряд преимуществ. Они позволяют вести обработку «всухую», не насыщая композиты жидкой фазой, увеличивают стойкость инструмента, повышают чистоту обрабатываемой поверхности, легко удаляются с деталей после обработки, не загрязняют рабочее место, не токсичны.Разработка ученого Пермского Политеха будет интересна предприятиям авиа- и ракетостроения, а также кораблестроения.