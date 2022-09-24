Прикамец на 4 месяца стал пешеходом из-за долга перед дочерью

10.43 Пятница, 30 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Чаще всего временное ограничение в спецправе в качестве меры принудительного исполнения применяется судебными приставами в отношении должников по алиментам. В большинстве случаев перспектива стать пешеходом заставляет нарушителей задуматься над своим отношением к родным детям и способствует погашению финансовых обязательств в срочном порядке. Но есть и те, кто продолжает игнорировать свой родительский долг.

Так, алиментщик из Чердыни был остановлен сотрудниками ГИБДД во время одного из рейдов. При проверке документов оказалось, что мужчина находится за рулем вопреки постановлению сотрудников отделения судебных приставов по Чердынскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Ранее мужчина накопил перед родной дочерью долг порядка 280 тыс. рублей. И хотя после устройства на официальную работу он стал исправно переводить 11-летней девочке 15 тыс. рублей, основная масса долга не уменьшалась. Поэтому мужчина был временно ограничен в праве управления транспортным средством.

Дорожные полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по ст. 17.17 КоАП РФ «Нарушение временного ограничения в пользовании специальным правом». Рассмотрев материалы дела, мировой суд решил продлить должнику срок лишения прав еще на 4 месяца.

На начало сентября 2022 года более 8 тысяч человек в Пермском крае временно ограничены в специальном праве на управление транспортными средствами в рамках исполнительных производств. 2 тысячи постановлений вынесены в отношении должников по алиментным платежам.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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