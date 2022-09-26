В «Ретро-Гараже» наградили спикеров и докладчиков индустриального фестиваля «Наследники горнозаводской цивилизации»

13.28 Четверг, 29 сентября 2022
Пермский край: новости дня
27 сентября в пермском автомобильном музее «Ретро-Гараж» наградили спикеров и докладчиков индустриального фестиваля «Наследники горнозаводской цивилизации», успешно реализованного в 2022 году при поддержке Фонда президентских грантов.

Итоги проекта: 29 экспертов, 32 доклада, 19 презентаций, более 11 000 зрителей, 20 ТВ-репортажей на местных и федеральных каналах, 30 публикаций в СМИ, 127 публикаций в соцсетях, 3 событийных городских мероприятия с участием 50 ретро-автомобилей и 2 паровозов, 2 выступления Пермского губернского оркестра.

Организаторы выражают огромную благодарность всем партнерам и участникам.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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