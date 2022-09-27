Международный день музыки «Горьковка» будет отмечать больше недели

13.19 Четверг, 29 сентября 2022
Пермский край: новости дня
С 1 по 9 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдут бесплатные концерты, встречи, выставки и экскурсии.

В этом году 1 октября отмечается не только Международный день музыки, но и сто лет со дня рождения российского джаза. К этим датам музыкальный отдел «Горьковки» подготовил обширную и разнообразную программу. Как пояснили организаторы, и Пермь, и библиотека Горького сыграли заметную роль в становлении отечественной джазовой музыки.

«Библиотека, джаз, Пермь – это триединство связано с именем легендарного композитора и музыканта Генриха Терпиловского, стоявшего у истоков развития российской джазовой музыки. Долгое время Генрих Романович был читателем «Горьковки», вел заседания секции пермских композиторов. В Перми с 2006 года проходит Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» с участием зарубежной джазовой элиты и российских звезд, в его название вынесли одну из композиций Терпиловского, а фестиваль стал одним из брендов Пермского края. 2 октября на встрече с Валерием Протасевичем поговорим о предстоящем фестивале «Джаз-лихорадка», истории развитии джаза в Перми, познакомимся с архивными видеозаписями концертов звезд российского джаза, услышим музыкальные фрагменты в исполнении основателя пермского джаз-клуба «Хрустальный лев» и художественного руководителя международного джазового фестиваля», - рассказала зав. музыкальным отделом «Горьковки» Римма Зыкова.

События к Международному дню музыки:
1.10 в 14:00 «За счастье пермского народа»: презентация нового альбома поэта-песенника Светланы Белявской к 300-летию Перми. В программе стихи и песни на стихи С. Белявской в формате видеозаписи, знакомство с книгой «Любовь и Вера и Борьба» (16+)
2.10 в 15:00 «Джаз в библиотеке: дискуссии, обсуждения в стиле импровизации». Встреча с Валерием Протасевичем, основателем пермского джаз-клуба «Хрустальный лев», автором и художественным руководителем Международного джазового фестиваля «Джаз-лихорадка» (16+)
3.10 в 19:00 Презентация нотного сборника композитора Петра Куличкина «Тёмные светы», написанного на стихи Алексея Решетова для смешанного хора. Гость программы ‒ поэт Федор Востриков (Пермь) (16+)
4.10 в 18:00 «Ольга Флоринская приглашает друзей». В программе популярные песни российских композиторов, романсы, отрывки из оперетт, стихи юной поэтессы. Исполнители: вокальный коллектив «Визави» (Е. Призюк, Г. Сериков, В. Трунов), Александра, Николай и Екатерина Бусовиковы, С. Плотников (16+)
6.10 в 18:30 Концерт бардовской песни из репертуара Булата Окуджавы. Исполнитель – руководитель клуба Авторской песни Наталья Ончукова (16+)
5.10 в 15:00, 16:15, 18:00, 19:10 Экскурсии, посвященные грампластинке и культовым муз. альбомам из коллекции Горьковки. Состоится даже для одного человека (6+) Запись по телефону: +7 (342)236-01-89 и на сайте краевой библиотеки.
9.10 в 13:00 тренинг «Музыка твоего тела», где можно научиться чувствовать свое тело, выражать эмоции через пластику, избавиться от голосовых зажимов, узнать, что такое резонаторы и зачем они нужны (16+) Запись по телефону: +7 (342) 236-01-89 и на сайте краевой библиотеки.

Все события состоятся в конференц-зале и музыкальном отделе (3 этаж, левое крыло), для справок: +7 (342) 236-01-89.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Камерном театре Екатеринбурга пройдёт фестиваль моноспектаклей
27 сентября 2022
Меломаны Екатеринбурга не дождутся многих заявленных концертов
28 сентября 2022
Потепление в Свердловской области ожидается в начале октября
28 сентября 2022
В центре Екатеринбурга задержали известного адвоката
21 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:39 Система ученых Пермского Политеха поможет более экономично и качественно возводить монолитные дома в холодное время года
13:28 В «Ретро-Гараже» наградили спикеров и докладчиков индустриального фестиваля «Наследники горнозаводской цивилизации»
13:19 Международный день музыки «Горьковка» будет отмечать больше недели
09:44 Желание показать детям историческую родину побудило должника погасить многотысячную задолженность
09:40 ФССП приостанавливает исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан
17:52 Разработка ученых Пермского Политеха улучшит содержание перепелов на фермах
14:07 Органный зал приглашает пермяков на джазовый концерт
13:46 В Пермской гордуме обсудили подготовку к отопительному сезону на часе депутата
12:32 Как подать обращение в Управление Росреестра по Пермскому краю
17:01 Технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон запатентовали ученые Пермского Политеха
16:57 Росреестр расписал алгоритм действий для жителей блокированных домов и фермеров
13:18 «Горьковка» приглашает на «Литературный диктант»
11:18 Под контролем судебных приставов в Прикамье был проведен ремонт кровли многоквартирного дома
12:55 Доверенность на право заключения долгосрочного договора аренды нужно удостоверить у нотариуса
12:52 Ученые Пермского Политеха смогут экологично извлекать металл из смартфонов
12:25 В «Горьковке» пройдут Дни татарской культуры и заседание клуба по психологии
09:14 Судебные приставы добились от администрации Березовского муниципального округа решения коммунальных проблем
14:03 Росреестр Прикамья рекомендует узаконить права на недвижимость
13:34 Для обогрева тротуаров в Пермском Политехе нашли еще один источник электроэнергии
13:27 «Флаэртиана-2022» определила победителей
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
Все новости
13:30 Разброд и шагание
10:58 Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
09:58 Раненого военкома Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы
09:45 В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан
20:10 Гладков: из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
18:40 Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
18:21 Правозащитники раскритиковали новые составы общественных наблюдательных комиссий
17:36 Собянин: военкоматы Москвы после проверки разослали уведомления об отзыве повесток
16:48 Губернатор объяснил «громкие звуки» в Курской области работой авиации МО
16:17 Володин предложил отдавать брошенные на границах авто семьям мобилизованных
15:24 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
15:14 Минпромторг: в Липецкой области стартовал выпуск электромобилей под брендом Evolute
14:35 В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу до 23 ноября поджигателя военкомата
13:47 Во Франции экстренная контрацепция станет бесплатной для всех женщин
12:54 Росавиация: мобилизованным вернут деньги за неиспользованные билеты на самолеты и поезда
12:34 Суд на два месяца арестовал мужчину, стрелявшего в военкома Усть-Илимска
17:38 Правозащитники запустили телеграм-бот для помощи призывникам и военнослужащим
17:04 ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
16:24 Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
15:44 Осмотр детской травмы
13:57 Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшим от действий силовиков поэтом Камардиным
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK