Международный день музыки «Горьковка» будет отмечать больше недели

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 по 9 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдут бесплатные концерты, встречи, выставки и экскурсии.В этом году 1 октября отмечается не только Международный день музыки, но и сто лет со дня рождения российского джаза. К этим датам музыкальный отдел «Горьковки» подготовил обширную и разнообразную программу. Как пояснили организаторы, и Пермь, и библиотека Горького сыграли заметную роль в становлении отечественной джазовой музыки.«Библиотека, джаз, Пермь – это триединство связано с именем легендарного композитора и музыканта Генриха Терпиловского, стоявшего у истоков развития российской джазовой музыки. Долгое время Генрих Романович был читателем «Горьковки», вел заседания секции пермских композиторов. В Перми с 2006 года проходит Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» с участием зарубежной джазовой элиты и российских звезд, в его название вынесли одну из композиций Терпиловского, а фестиваль стал одним из брендов Пермского края. 2 октября на встрече с Валерием Протасевичем поговорим о предстоящем фестивале «Джаз-лихорадка», истории развитии джаза в Перми, познакомимся с архивными видеозаписями концертов звезд российского джаза, услышим музыкальные фрагменты в исполнении основателя пермского джаз-клуба «Хрустальный лев» и художественного руководителя международного джазового фестиваля», - рассказала зав. музыкальным отделом «Горьковки» Римма Зыкова.События к Международному дню музыки:1.10 в 14:00 «За счастье пермского народа»: презентация нового альбома поэта-песенника Светланы Белявской к 300-летию Перми. В программе стихи и песни на стихи С. Белявской в формате видеозаписи, знакомство с книгой «Любовь и Вера и Борьба» (16+)2.10 в 15:00 «Джаз в библиотеке: дискуссии, обсуждения в стиле импровизации». Встреча с Валерием Протасевичем, основателем пермского джаз-клуба «Хрустальный лев», автором и художественным руководителем Международного джазового фестиваля «Джаз-лихорадка» (16+)3.10 в 19:00 Презентация нотного сборника композитора Петра Куличкина «Тёмные светы», написанного на стихи Алексея Решетова для смешанного хора. Гость программы ‒ поэт Федор Востриков (Пермь) (16+)4.10 в 18:00 «Ольга Флоринская приглашает друзей». В программе популярные песни российских композиторов, романсы, отрывки из оперетт, стихи юной поэтессы. Исполнители: вокальный коллектив «Визави» (Е. Призюк, Г. Сериков, В. Трунов), Александра, Николай и Екатерина Бусовиковы, С. Плотников (16+)6.10 в 18:30 Концерт бардовской песни из репертуара Булата Окуджавы. Исполнитель – руководитель клуба Авторской песни Наталья Ончукова (16+)5.10 в 15:00, 16:15, 18:00, 19:10 Экскурсии, посвященные грампластинке и культовым муз. альбомам из коллекции Горьковки. Состоится даже для одного человека (6+) Запись по телефону: +7 (342)236-01-89 и на сайте краевой библиотеки.9.10 в 13:00 тренинг «Музыка твоего тела», где можно научиться чувствовать свое тело, выражать эмоции через пластику, избавиться от голосовых зажимов, узнать, что такое резонаторы и зачем они нужны (16+) Запись по телефону: +7 (342) 236-01-89 и на сайте краевой библиотеки.Все события состоятся в конференц-зале и музыкальном отделе (3 этаж, левое крыло), для справок: +7 (342) 236-01-89.