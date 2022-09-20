Желание показать детям историческую родину побудило должника погасить многотысячную задолженность

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделении судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина Таджикистана на общую сумму более 130 тыс. рублей. Мужчина игнорировал счета за коммунальные услуги и штрафы ГИБДД.Официально должник нигде не работал, на учете в Центре занятости населения не состоял. В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, но их не хватило, чтобы удовлетворить требования взыскателей в полном объеме. Зная, что мужчина и его родственники являются гражданами иностранного государства, на главу семьи было наложено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.Кроме того, у судебного пристава имелась информация о том, что должник фактически проживает в другом городе, но по делам иногда бывает в Красновишерске, поэтому он не оставлял попыток встретиться с неплательщиком. В один из таких визитов сотрудник службы застал гражданина дома. В ходе исполнительных действий был составлен акт описи и ареста на бытовую технику, также должнику напомнили, что выезд за границу для него все еще ограничен.Так как мужчина планировал вместе с женой и четырьмя детьми вернуться в Таджикистан, он незамедлительно внес всю сумму задолженности на депозитный счет отделения судебных приставов. После получения денежных средств взыскателями все меры принудительного исполнения, принятые в отношении должника, будут отменены.