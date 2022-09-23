Разработка ученых Пермского Политеха улучшит содержание перепелов на фермах

17.52 Среда, 28 сентября 2022
Пермский край: новости дня
За последние годы разведение перепелов в России приобрело особую популярность. Перепелиная продукция признана экологически чистой, богата источником ценных макро- и микроэлементов, а также содержанием разнообразных витаминов. Перепелиные яйца являются гипоаллергенным продуктом с большим количеством белка, а по питательным свойствам более полезны, чем куриные, так как не содержат холестерин. На развитие, состояние здоровья и продуктивность птицы значительное влияние оказывают зоогигиенические параметры птичника, такие как температура, влажность, освещение, скорость воздуха и газовый состав. Нарушение зоогигиенических требований содержания перепелов оказывает существенное влияние не только на производительность птицы, но и на ее здоровье, а также на здоровье персонала, работающего на фабрике. Ученые Пермского Политеха разработали автоматическую систему управления микроклиматом на закрытых перепелиных фермах. Она поможет обеспечить оптимальные условия для содержания птиц, а также минимизирует удельные затраты материально-технических ресурсов. А за счет поддержания благоприятного микроклимата удастся увеличить яйценоскость птиц.

Исследование опубликовано в журнале «IOP Conference Series: Earth and Environmental Science», 2022.

В настоящее время разработка автоматизированных технологий, которые направлены на регулирование и поддержание оптимальных параметров микроклимата в птичниках, приобретает особую актуальность. В первую очередь это связано со сложившимися внешними условиями из-за введения санкционных мер. Использование представленной пермскими учеными программы позволит успешно решить поставленные перед птицеводческой отраслью задачи по обеспечению населения качественными продуктами питания, что будет способствовать решению программы продовольственной безопасности жителей России. При внедрении автоматизированная система регулирования, контроля и поддержания зоогигиенических параметров в птичнике улучшит условия содержания перепелов и увеличит количество пищевой продукции.

– Разработанная нами система управления микроклиматом на перепелиной ферме позволяет отслеживать как физические параметры, то есть температурный режим, относительную влажность, концентрацию пыли, расход воздуха, так и химические – концентрацию сероводорода и аммиака. Специальный блок мониторинга и управления формирует управляющие сигналы для включения оборудования: канального нагревателя, вентилятора или увлажнителя воздуха. Так происходит запуск электропривода оборудования, которое поддерживает оптимальные параметры микроклимата, – рассказывает руководитель научной группы, доктор технических наук, профессор кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Сергей Костарев.

С помощью программы CX-Designer ученые разработали экран оператора фермы, который отражает текущее состояние физико-химических процессов и режимов работы оборудования.

– В случаях, когда автоматизированная система управления не может обеспечить необходимый режим работы, подается сигнал на модуль оповещатель с предупреждением. Это позволит персоналу предпринять дополнительные меры при выходе параметров микроклимата за допустимые диапазоны, – добавляют ученые.

Несколько компаний уже проявили интерес к внедрению разработки в Пермском крае. Также в работе принимали участие исследователи из Пермского ГАТУ, Пермского института ФСИН России и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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