В Пермской гордуме обсудили подготовку к отопительному сезону на часе депутата

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках подготовки к очередному отопительному сезону контроль за ходом работ и взаимодействие муниципалитета с управляющими и ресурсоснабжающими организациями вели городская и районная рабочие комиссии. В заседаниях принимали участие глава Перми, представители городской и районных прокуратур, краевого минЖКХ и благоустройства, Инспекции государственного жилищного надзора.Всего требовалось подготовить 6031 объект жилищного фонда, 486 социальных учреждений, более тысячи километров теплосетей, 53 котельные, 370 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 3 водозаборных сооружения.По данным городской администрации, готовность пермских объектов ЖКХ и соцсферы на 5 сентября составила 99,2%. В школах №22 и №77 идут общестроительные работы, так что учебный процесс здесь не ведется. В ходе реконструкции ТЮЗа задействован альтернативный источник теплоснабжения.Инвестиции ПАО «Т плюс» в систему теплоснабжения Перми в этом году составили около 2,8 млрд рублей, ремонтная программа - более 500 млн рублей. Эти средства направлены на перекладку 71,5 км сетей, переоборудование 21 ЦТП.Среди проблем, выявленных при подготовке к сезону, – непредоставление некоторыми управляющими организациями паспортов готовности многоквартирных домов, возникновение и устранение аварийных ситуаций, образование дефектов на теплосетях в процессе гидравлических испытаний. По итогам составлено 452 протокола об административных правонарушениях, выписано штрафов на общую сумму 2 млн рублей.После начала подачи тепла в администрациях районов были организованы прямые линии, на которые с 15 по 23 сентября поступило 132 звонка от пермяков (из них 119 – жалобы на отсутствие отопления, 8 – на перетопы).По данным городской администрации, задолженность потребителей (УК, ТСЖ и ЖСК, жители) за теплоэнергию перед ПАО «Т плюс» по сравнению с 2020 и 2021 годом в целом снизилась. При этом в текущем году отмечается рост задолженности жителей по сравнению с прошлым.Ростехнадзор даст свою оценку готовности Перми к отопительному сезону до 15 ноября.Депутаты от Свердловского района поблагодарили специалистов администрации города и районов за слаженную работу и поинтересовались, почему в районе держатся низкие показатели подачи тепла в некоторые жилые дома. И.о. заместителя главы администрации Александр Власов рассказал, что частично это связано с решением некоторых ТСЖ «придержать» тепло в относительно благоприятных погодных условиях. С наступлением похолодания показатели выровняются, ТСЖ начали активно подключаться 26 сентября. Кроме того, часть территории Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов находится в низине, и здесь тепло поступает в дома позже по техническим причинам. Ситуация нормализуется в течение 27-28 сентября.Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов отметил, что есть детсады, которые получают тепло только одновременно с жилыми домами. Александр Власов подтвердил, что отдельно эти объекты подключить нельзя – так устроена схема запуска. Этот вопрос решается в административном порядке и требует нормативного закрепления. Также Максим Спиридонов спросил, как идет подача тепла в зоне ответственности управляющей организации ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ). По словам Александра Власова, все паспорта готовности домов были предоставлены, подача тепла обеспечена на 80% в штатном режиме, работа продолжается.Депутат Дмитрий Федоров сообщил, что в микрорайоне Владимирский остаются без отопления около 20 домов. И.о. заместителя главы администрации пояснил, что этот микрорайон был переподключен с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9 и находится на конце ветки, запуск начнется 27 сентября, выход на параметры планируется 28-29 сентября.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поинтересовался, все ли объекты соцсферы, кроме находящихся на капремонте, уже подключены к теплу. Докладчик подтвердил, что все действующие учреждения обеспечены теплом.Депутат Арсен Болквадзе подчеркнул, что сложности объективно возникают каждый год, но их нужно четко отрабатывать. Так, на улицах Чебоксарской и Ардатовской часто рвутся сети, их ремонтируют, но необходима кардинальная замена изношенных сетей. В частности, на Ардатовской, 36. Александр Власов пообещал проработать вопрос и включить этот объект в ремонтную программу.Депутат Олег Бурдин отметил, что в этом году обращений по запуску тепла стало кратно меньше, однако есть проблема по содержанию сетей на Кислотных дачах – трубы там идут над землей и не везде достаточно утеплены – например, на улицах Ракитной и Молдавской. Докладчик пояснил, что организован контроль исполнения инвестиционных обязательств, в планах есть утепление и размещение коммуникаций под землей для минимизации теплопотерь.Депутат Алексей Овчинников предложил оценить эффективность новой формы определения стоимости тепла – альтернативной котельной. И.о. замглавы администрации сказал, что цель перехода – понятный тариф, привлечение инвестиций и уменьшение числа аварий: «Тепловые сети работают порядка 30 лет, значит, ежегодно необходимо менять до 3%, что заложено в инвестпрограмме. Постоянный режим обновления позволяет ремонтировать до 70 км сетей. Лет через 10 процент износа сократится с 60 до 40».Администрация отчиталась о том, как велась подготовка, как налажено взаимодействие с управляющими организациями и поставщиками ресурсов, резюмировал Дмитрий Малютин: «В городе нынче был большой объем работ на сетях, много раскопок, не все объекты еще закончены. Депутаты отметили, что по каждому такому адресу нужен контроль. По социальной сфере на сегодня вопросов нет, по жилым домам - тепло пущено, процесс регулировки систем продолжается».