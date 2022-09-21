Как подать обращение в Управление Росреестра по Пермскому краю
Пермский край: новости дня
Каждый гражданин РФ имеет конституционное право обратиться в государственные органы и органы местного самоуправления с проблемными вопросами, касающимися компетенции этих органов, или внести предложение по улучшению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений деятельности Управления Росреестра по Пермскому краю.
Обратиться в краевой Росреестр можно следующими способами:
1. с помощью сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Росреестра, заполнив специальную форму по ссылке https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/;
2. направить письмо по почте на адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 66/2;
3. передать обращение лично по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 66/2, каб. 121;
4. оставить обращение в ходе личного приема должностными лицами Управления.
Каким бы способом ни воспользовался гражданин, при направлении обращения необходимо соблюдать определенные требования. Обязательно должны быть указаны фамилия, имя гражданина, направившего обращение; отчество указывается при наличии, почтовый и/ или электронный адрес для направления ответа на заявление. Обращение, направленное в письменной форме, должно быть собственноручно подписано гражданином.
В содержании обращения нужно четко и разборчиво изложить суть – описать причину (проблему), послужившую основанием направления обращения в Управление, указать адрес объекта недвижимости, кадастровый номер, иные данные.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Ответ на письменное обращение направляется в той форме, в которой поступило обращение.
- Если в обращении содержится вопрос, не входящий в сферу деятельности Росреестра, в течение семи дней со дня регистрации оно направляется в другие государственные органы в соответствии с их компетенцией. Автор обращения уведомляется об этом письменно.
- На анонимные обращения ответы не даются.
- Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу, может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов.
Если не требуется подготовка письменного ответа на обращение, консультацию можно получить в официальной группе Управления Росреестра по Пермскому краю в социальной сети «ВКонтакте http://vk.com/public49884202.
Обращения по вопросам:
- предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН),
- кадастровой деятельности и землеустройства,
- оценке объектов недвижимости,
- технических проблем при работе личного кабинета Росреестра,
- технических проблем по оплате госпошлины в онлайн-сервисах
необходимо направлять в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалов путем заполнения специальной формы обращения на официальном сайте Кадастровой палаты по ссылке https://kadastr.ru/feedback/online/.
Обратиться в краевой Росреестр можно следующими способами:
1. с помощью сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Росреестра, заполнив специальную форму по ссылке https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/;
2. направить письмо по почте на адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 66/2;
3. передать обращение лично по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 66/2, каб. 121;
4. оставить обращение в ходе личного приема должностными лицами Управления.
Каким бы способом ни воспользовался гражданин, при направлении обращения необходимо соблюдать определенные требования. Обязательно должны быть указаны фамилия, имя гражданина, направившего обращение; отчество указывается при наличии, почтовый и/ или электронный адрес для направления ответа на заявление. Обращение, направленное в письменной форме, должно быть собственноручно подписано гражданином.
В содержании обращения нужно четко и разборчиво изложить суть – описать причину (проблему), послужившую основанием направления обращения в Управление, указать адрес объекта недвижимости, кадастровый номер, иные данные.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Ответ на письменное обращение направляется в той форме, в которой поступило обращение.
- Если в обращении содержится вопрос, не входящий в сферу деятельности Росреестра, в течение семи дней со дня регистрации оно направляется в другие государственные органы в соответствии с их компетенцией. Автор обращения уведомляется об этом письменно.
- На анонимные обращения ответы не даются.
- Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу, может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов.
Если не требуется подготовка письменного ответа на обращение, консультацию можно получить в официальной группе Управления Росреестра по Пермскому краю в социальной сети «ВКонтакте http://vk.com/public49884202.
Обращения по вопросам:
- предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН),
- кадастровой деятельности и землеустройства,
- оценке объектов недвижимости,
- технических проблем при работе личного кабинета Росреестра,
- технических проблем по оплате госпошлины в онлайн-сервисах
необходимо направлять в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалов путем заполнения специальной формы обращения на официальном сайте Кадастровой палаты по ссылке https://kadastr.ru/feedback/online/.
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