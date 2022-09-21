Как подать обращение в Управление Росреестра по Пермскому краю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Каждый гражданин РФ имеет конституционное право обратиться в государственные органы и органы местного самоуправления с проблемными вопросами, касающимися компетенции этих органов, или внести предложение по улучшению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений деятельности Управления Росреестра по Пермскому краю.Обратиться в краевой Росреестр можно следующими способами:1. с помощью сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Росреестра, заполнив специальную форму по ссылке https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/;2. направить письмо по почте на адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 66/2;3. передать обращение лично по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 66/2, каб. 121;4. оставить обращение в ходе личного приема должностными лицами Управления.Каким бы способом ни воспользовался гражданин, при направлении обращения необходимо соблюдать определенные требования. Обязательно должны быть указаны фамилия, имя гражданина, направившего обращение; отчество указывается при наличии, почтовый и/ или электронный адрес для направления ответа на заявление. Обращение, направленное в письменной форме, должно быть собственноручно подписано гражданином.В содержании обращения нужно четко и разборчиво изложить суть – описать причину (проблему), послужившую основанием направления обращения в Управление, указать адрес объекта недвижимости, кадастровый номер, иные данные.Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Ответ на письменное обращение направляется в той форме, в которой поступило обращение.- Если в обращении содержится вопрос, не входящий в сферу деятельности Росреестра, в течение семи дней со дня регистрации оно направляется в другие государственные органы в соответствии с их компетенцией. Автор обращения уведомляется об этом письменно.- На анонимные обращения ответы не даются.- Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу, может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов.Если не требуется подготовка письменного ответа на обращение, консультацию можно получить в официальной группе Управления Росреестра по Пермскому краю в социальной сети «ВКонтакте http://vk.com/public49884202.Обращения по вопросам:- предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН),- кадастровой деятельности и землеустройства,- оценке объектов недвижимости,- технических проблем при работе личного кабинета Росреестра,- технических проблем по оплате госпошлины в онлайн-сервисахнеобходимо направлять в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалов путем заполнения специальной формы обращения на официальном сайте Кадастровой палаты по ссылке https://kadastr.ru/feedback/online/.