Технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон запатентовали ученые Пермского Политеха
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Производство бумаги и картона по-прежнему остается одной из крупнейших отраслей промышленности, однако технологии получения сырья более высокого качества постоянно усложняются и дорожают. Ученые Пермского Политеха получили волокнистый полуфабрикат (полуцеллюлозу) из древесных отходов. Возможность применения полученного материала для производства бумаги и картона проверена на производстве. Технология переработки способствует улучшению экономических и экологических показателей работы предприятия при сокращении ущерба окружающей среде за счет сохранения лесных ресурсов страны.
Исследование опубликовано в журнале «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года. Технология получила патент.
Добычу полуцеллюлозы проводили в лабораторных условиях, соответствующих положениям получения полуфабриката на предприятии ООО «Прикамский картон» в установке непрерывного действия «Дефибратор». Размеры березовых опилок 2–5 мм с содержанием кондиционных фракций около 95 %. Основные стадии получения полуцеллюлозы в лабораторных условиях такие же, как и в производственных: пропитка, варка, горячий размол, промывка, сортирование.
— Оставшиеся после подготовки древесины крупные березовые опилки обычно сжигаются или вывозятся в отвал. Мы же использовали их в качестве сырья для производства полуцеллюлозы - бумаги и картона по технологическим режимам ООО «Прикамский картон». Полученный полуфабрикат, усредненный из пяти образцов, был отправлен для проверки качества на предприятие, где его протестировали и испытали на пригодность к использованию в композиции бумаги и картона, — сообщила доктор технических наук, профессор кафедры технологии полимерных материалов и порохов Фирдавес Хакимова.
— При опытных испытаниях на предприятии лабораторный образец полуцеллюлозы использовался в составе бумаги и картона вместо макулатурной массы. Опыты показали,
что волокнистый полуфабрикат из опилок березы получен с показателями качества, соответствующими полуцеллюлозе из технологической щепы, и может быть использован для замены макулатуры в составе бумаги для гофрирования и картона без ухудшения их прочностных характеристик, — рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий Ольга Носкова.
По словам ученых Пермского Политеха, утилизация опилок из березовой древесины с получением волокнистого полуфабриката для бумаги и картона – эффективный способ повышения комплексности использования древесного сырья.
Исследование опубликовано в журнале «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года. Технология получила патент.
Добычу полуцеллюлозы проводили в лабораторных условиях, соответствующих положениям получения полуфабриката на предприятии ООО «Прикамский картон» в установке непрерывного действия «Дефибратор». Размеры березовых опилок 2–5 мм с содержанием кондиционных фракций около 95 %. Основные стадии получения полуцеллюлозы в лабораторных условиях такие же, как и в производственных: пропитка, варка, горячий размол, промывка, сортирование.
— Оставшиеся после подготовки древесины крупные березовые опилки обычно сжигаются или вывозятся в отвал. Мы же использовали их в качестве сырья для производства полуцеллюлозы - бумаги и картона по технологическим режимам ООО «Прикамский картон». Полученный полуфабрикат, усредненный из пяти образцов, был отправлен для проверки качества на предприятие, где его протестировали и испытали на пригодность к использованию в композиции бумаги и картона, — сообщила доктор технических наук, профессор кафедры технологии полимерных материалов и порохов Фирдавес Хакимова.
— При опытных испытаниях на предприятии лабораторный образец полуцеллюлозы использовался в составе бумаги и картона вместо макулатурной массы. Опыты показали,
что волокнистый полуфабрикат из опилок березы получен с показателями качества, соответствующими полуцеллюлозе из технологической щепы, и может быть использован для замены макулатуры в составе бумаги для гофрирования и картона без ухудшения их прочностных характеристик, — рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий Ольга Носкова.
По словам ученых Пермского Политеха, утилизация опилок из березовой древесины с получением волокнистого полуфабриката для бумаги и картона – эффективный способ повышения комплексности использования древесного сырья.
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