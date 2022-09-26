Технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон запатентовали ученые Пермского Политеха

17.01 Вторник, 27 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Производство бумаги и картона по-прежнему остается одной из крупнейших отраслей промышленности, однако технологии получения сырья более высокого качества постоянно усложняются и дорожают. Ученые Пермского Политеха получили волокнистый полуфабрикат (полуцеллюлозу) из древесных отходов. Возможность применения полученного материала для производства бумаги и картона проверена на производстве. Технология переработки способствует улучшению экономических и экологических показателей работы предприятия при сокращении ущерба окружающей среде за счет сохранения лесных ресурсов страны.

Исследование опубликовано в журнале «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года. Технология получила патент.

Добычу полуцеллюлозы проводили в лабораторных условиях, соответствующих положениям получения полуфабриката на предприятии ООО «Прикамский картон» в установке непрерывного действия «Дефибратор». Размеры березовых опилок 2–5 мм с содержанием кондиционных фракций около 95 %. Основные стадии получения полуцеллюлозы в лабораторных условиях такие же, как и в производственных: пропитка, варка, горячий размол, промывка, сортирование.

— Оставшиеся после подготовки древесины крупные березовые опилки обычно сжигаются или вывозятся в отвал. Мы же использовали их в качестве сырья для производства полуцеллюлозы - бумаги и картона по технологическим режимам ООО «Прикамский картон». Полученный полуфабрикат, усредненный из пяти образцов, был отправлен для проверки качества на предприятие, где его протестировали и испытали на пригодность к использованию в композиции бумаги и картона, — сообщила доктор технических наук, профессор кафедры технологии полимерных материалов и порохов Фирдавес Хакимова.

— При опытных испытаниях на предприятии лабораторный образец полуцеллюлозы использовался в составе бумаги и картона вместо макулатурной массы. Опыты показали,
что волокнистый полуфабрикат из опилок березы получен с показателями качества, соответствующими полуцеллюлозе из технологической щепы, и может быть использован для замены макулатуры в составе бумаги для гофрирования и картона без ухудшения их прочностных характеристик, — рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий Ольга Носкова.

По словам ученых Пермского Политеха, утилизация опилок из березовой древесины с получением волокнистого полуфабриката для бумаги и картона – эффективный способ повышения комплексности использования древесного сырья.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Площадь пожаров в Свердловской области увеличилась до 193 га
26 сентября 2022
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 3 гектара
18 сентября 2022
В Свердловской области потушили 2 лесных пожара
25 сентября 2022
На свердловских охотников могут возбудить уголовное дело
23 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:01 Технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон запатентовали ученые Пермского Политеха
16:57 Росреестр расписал алгоритм действий для жителей блокированных домов и фермеров
13:18 «Горьковка» приглашает на «Литературный диктант»
11:18 Под контролем судебных приставов в Прикамье был проведен ремонт кровли многоквартирного дома
12:55 Доверенность на право заключения долгосрочного договора аренды нужно удостоверить у нотариуса
12:52 Ученые Пермского Политеха смогут экологично извлекать металл из смартфонов
12:25 В «Горьковке» пройдут Дни татарской культуры и заседание клуба по психологии
09:14 Судебные приставы добились от администрации Березовского муниципального округа решения коммунальных проблем
14:03 Росреестр Прикамья рекомендует узаконить права на недвижимость
13:34 Для обогрева тротуаров в Пермском Политехе нашли еще один источник электроэнергии
13:27 «Флаэртиана-2022» определила победителей
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
13:32 Публичная кадастровая карта Росреестра поможет при покупке недвижимости
13:26 Уикенд в «Горьковке»: музыка, проза, поэзия
09:56 Любовь к спиртным напиткам довела прикамца до административного ареста и обязательных работ
14:51 Технология резания титана Пермского Политеха позволит избежать возгорания на производстве
14:32 Росреестр Прикамья: Идентифицировать собственника поможет СНИЛС
12:23 «Горьковка» открывает сезон клубов по интересам
10:03 Судебные приставы проконтролировали устранение неполадок на водозаборе г. Гремячинска
20:11 В Пермь прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
19:15 «Уралкалий» направил 8,5 млн рублей на создание инженерного класса
Все новости
17:04 ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
16:24 Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
15:44 Осмотр детской травмы
13:57 Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшим от действий силовиков поэтом Камардиным
13:09 Военком Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
12:07 На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата
11:50 Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ по вопросу прибывающих россиян
11:17 Государственные похороны Абэ в Японии сопровождаются акциями протеста
10:49 В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев
18:22 Жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием
17:23 Губернатор Иркутской области: военком Елисеев жив, но в крайне тяжелом состоянии
17:12 Глава Бурятии: продавцам, поднявшим цены на спецодежду, придётся самим «готовиться к мобилизации»
16:36 Глава Удмуртии рассказал подробности о жестоком нападении на ижевскую школу
16:06 РБК: к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР
15:50 Песков: никаких решений о закрытии границ в настоящий момент нет
15:24 СК: стрельбу в Ижевске устроил выпускник школы №88 Артем Казанцев
15:13 Глава Якутии сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных
14:25 СК: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек
14:14 В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88
13:50 СК: в результате стрельбы в ижевской школе погибли два охранника, два учителя и пятеро детей
13:44 Стрелок в ижевской школе был вооружён двумя переделанными травматическими пистолетами
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK